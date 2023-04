Drogerieangestellte stellen Parfümdieb

In Schwabmünchen wurde am Donnerstag ein Mann beim Versuch, mehrere Parfüms aus der Drogerie zu stehlen, erwischt.

Am Donnerstag versuchte ein 33-jähriger Mann gegen 13 Uhr mehrere Parfüms aus einer Drogerie in der Augsburger Straße mitgehen zu lassen. Der Mann hatte insgesamt acht Parfüms aus dem Regal genommen und in seiner Kleidung versteckt. Beim Verlassen des Geschäfts löste allerdings die Diebstahlssicherung den Alarm aus und Angestellte der Drogerie konnten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Täter hatte nur wenig Bargeld bei sich und hätte damit die Beute im Wert von über 600 Euro bei Weitem nicht bezahlen können. (AZ)