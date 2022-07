Schwabmünchen

vor 17 Min.

Durch Schlamm, Staub und Schaum: Läufer messen sich beim Wertachlauf

Plus Beim dritten WertachXRun in Schwabmünchen kommen mehr als 5000 Euro Spenden zusammen. Die neue Route kommt gut an. Sie führt über 14 Hindernisse.

Von Christian Kruppe

Am Ende strahlten sie alle mit der Sonne um die Wette. Glückliche Teilnehmer, ein zufriedener Veranstalter und ein überglücklicher Spendenempfänger. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause konnte die dritte Auflage des WertchXRun am Samstag starten. Veranstalter Leo Klocke hat die Zeit genutzt, um die Attraktivität des Laufes weiter zu steigern. Diesmal wurde, wie auch beim Silvesterlauf, Start und Ziel in den Luitpoldpark gelegt - passend zum Auftakt des Heimatfests. "Für uns ist es im Park dank der tollen Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein einfach leichter, alles zu organisieren", erklärt Klocke. Den Sportlern hat es auch gefallen, denn viele blieben nach dem Lauf noch auf dem Fest.

