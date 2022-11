Ehepaar zeigt in Schwabmünchen eine gemeinsame Ausstellung

Neue Werke von Rita und Werner Mayer sind in der Kunsthaus-Galerie des Schwabmünchner Kunstvereins zu sehen. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein.

"Beide", so heißt die neueste Ausstellung von Rita und Werner Mayer in der Kunsthaus-Galerie des Schwabmünchner Kunstvereins. Die ausgestellten Werke des Ehepaars könnten unterschiedlicher nicht sein.

Die beiden studierten Künstler (sie Kunsterzieherin, er Kunstpädagoge und Erziehungswissenschaftler) und ehemaligen Lehrer leben und arbeiten seit 1987 im Alten Löwen in Walkertshofen. Seit dem Ruhestand widmen sie sich beide ganz ihrem künstlerischen Schaffen, allerdings auf ganz unterschiedlichen Feldern . "Rita Maria Mayer hat in ihrem Schaffen all das Wissen und Können eingebracht, das sie auf ihren weltweiten Reisen mitgenommen hat", so begann Catalina Mayer die Vorstellung der Künstlerin bei der gemeinsamen Vernissage zusammen mit ihrem Ehemann. Sie betonte das Gefühl für Brenntechniken (vorrangig Porzellan), Farbe, Formen und das Gespür dafür, den Gedanken die passende Gestalt zu geben, und zwar auf die unterschiedlichste Art und Weise.

Werner Mayer verschreibt sich der Fotografie

Werner Mayer hingegen verschrieb sich der Fotografie auf ganz besondere Art und Weise: Das mit der Fotolinse eingefangene Objekt ist nur der Anstoß zur Entstehung seiner Bildwerke. Die Verfremdung der Objekte, die Farbgebung und die Dimensionen der Flächen, das aus einem oft einfachen Gegenstand entwickelte Neue, das reizt ihn, dafür arbeitet er viele Stunden am Bildschirm. "Schatten, Widerscheine, Lichteffekte sind die verwendeten bildnerischen Mittel", betonte Catalina Mayer vom Kunstverein bei der Vernissage. Die Möglichkeiten der Digitalfotografie und die Bearbeitungsvarianten am Computer schöpft er voll aus.

Die Besucher der Vernissage zeigten sich von der Qualität der Werke, der Unterschiedlichkeit, der Kunstfertigkeit und vom Ideenreichtum der weit mehr als 100 Elemente begeistert.

Die Kosten der Werke bewegen sich zwischen 60 und 900 Euro. Die Ausstellung in der Kunsthaus-Galerie in Schwabmünchen läuft bis 20. November. Geöffnet ist immer mittwochs, samstags und sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr.