Ein außergewöhnliches Konzert zum Weltfrauentag in der Stadthalle

Es gibt Werke von Laura Maddalena Lombardini Sirmen in Schwabmünchen zu hören. Das Orchester Divertimento und zwei Solistinnen stehen auf der Bühne.

Werke von Laura Maddalena Lombardini Sirmen, einer Komponistin aus der Klassik, werden in einem Gesprächskonzert vom Orchester Divertimento am Freitag, 8. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen vorgestellt. Diese Veranstaltung, die vom Kulturbüro Schwabmünchen organisiert wird, ist ein Beitrag zum Internationalen Frauentag.

Denn Musik, die von Frauen komponiert wurde, stellt bis heute nur einen Bruchteil des Repertoires im Musikbetrieb dar. Dabei wurde doch in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Komponistinnen in Vergangenheit und Gegenwart entdeckt, deren Kompositionen es wert wären, einem breiten Publikum nahegebracht zu werden.

Eine dieser Persönlichkeiten ist Maddalena Laura Lombardini, die nach der Hochzeit mit ihrem Mann, einem Geiger, unter dem Namen Sirmen in ganz Europa bekannt wurde. Sie war als Geigerin, Komponistin und Sängerin in mehreren europäischen Metropolen erfolgreich. Bemerkenswert ist aber für ihre Zeit, dass sie sich vor allem als Komponistin einen Namen machte. Doch ihre Kompositionen gerieten nach ihrem Tod lange Zeit in Vergessenheit, werden in den letzten Jahren aber mehr und mehr wiederentdeckt und erweisen sich als Juwelen der klassischen Musik.

Einige Werke wurden seit mehr als 20 Jahren nicht mehr aufgeführt

In dem Gesprächskonzert werden Persönlichkeit und mehrere Werke der italienischen Komponistin der Öffentlichkeit präsentiert. Da einzelne dieser Werke seit mehr als 200 Jahren nicht mehr aufgeführt wurden, gibt es für interessierte Musikliebhaber hier sicherlich einige Kostbarkeiten zu entdecken.

Die beiden Schaffensbereiche Laura Maddalena Sirmens neben dem Komponieren waren der Gesang und das Violinspiel. Diese werden beim Konzert von zwei exzellenten Musikerinnen repräsentiert: Floriane Haslach spielt Violine und Judith Dölle-Kohn singt (Sopran).

Floriane Haslach spielt Violine. Foto: J�rgen Scholz

Die 19-jährige Geigerin Floriane Haslach war aufgrund ihres herausragenden Talentes bereits ab 2019 Jungstudentin am Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg bei Professor Linus Roth, wo sie zur Zeit auch ihr Bachelor-Studium absolviert. Zusätzlich belegte sie in den vergangenen Jahren Meisterkurse bei international renommierten Künstlern. Neben vielen anderen Auszeichnungen errang sie beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Preis im Bereich Violine solo sowie den zweiten Preis im Bereich Kammermusik. Internationale Auftritte hatte die junge Violinistin bei Tourneen mit dem Bayerischen Landesjugendorchester. Daneben war sie mehrfach Konzertmeisterin im Schwäbischen Jugendsinfonieorchester und spielte beim Festivals der Nationen in Bad Wörishofen. Als Stipendiatin der Stiftung Deutsches Musikleben erhielt Floriane Haslach zur Förderung ihrer Karriere eine Violine von Jan Kuljk, Prag 1818, als Leihgabe für ein Jahr.

Judith Dölle-Kohn ist in Schwabmünchen bestens bekannt. Schon in ihrer Schulzeit war sie als Mitglied im Musical-Ensemble der Leonhard-Wagner-Schulen mehrfach bei Theater- und Konzertaufführungen zu erleben, prägt seither das Musikleben der Region durch ihre Auftritte als Solistin sowohl im klassischen Bereich wie auch bei Musicalkonzerten und tritt regelmäßig zusammen mit dem Chor Cantiamo auf.

Judith Dölle-Kohn singt beim Konzert. Foto: Jürgen Scholz

Die Zusammenstellung und Gestaltung des Konzertes erfolgte durch Jürgen Scholz, der sich in den vergangenen Jahren intensiv mit Leben und Werk von Laura Maddalena Lombardini Sirmen beschäftigt und mehrere unbekannte Werke von ihr für die heutige Zeit aufbereitet hat. Er leitet auch das Orchester Divertimento, das die Solistinnen begleitet, und von dem einzelne Mitglieder auch kammermusikalische Beiträge der italienischen Komponistin präsentieren werden.

Eintrittskarten zum Konzert sind auch online über das Kulturbüro Schwabmünchen und an der Abendkasse erhältlich. (AZ)