Ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis

Das Pulsar-Trio tritt im Kunstverein in Schwabmünchen auf. Die Gäste erwartet ein besondere Mischung.

Ein außergewöhnliches Klangerlebnis erwartet die Besucher mit dem Pulsar-Trio im Kunstverein Schwabmünchen: Bei dem Konzert kommen sich indische Musik, Jazz und Pop näher.

Diese musikalische Komposition ist mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Das preisgekrönte Potsdamer Pulsar-Trios baut Brücken zwischen dem Subkontinent und Europa. Im Jahr 2007, bei einem Besuch in Kalkutta, lernten sich die Pianistin Beate Wein und der Sitar-Spieler Matyas Wolter kennen. Kurz darauf stieß noch der Schlagzeuger Aaron Christ dazu - und die musikalische Philosophie des Pulsar-Trios war gefunden: ein Crossover zwischen Weltmusik, Jazz und indischen Ragas, eine Mischung aus komplexen Rhythmen, eingängigen Melodien und dem flirrenden Klang der Sitar. Was die Musiker verbindet, ist die Lust am Experimentieren, die Spielfreude und der Wagemut.

Leichtigkeit des Klangs und Schere der Kompositionen

Das Pulsar-Trio wirkt wie ein progressives Jazztrio, das kein offensichtliches Konzept verfolgt. Die Leichtigkeit des Klangs gleicht die entsprechende Schwere der Kompositionen aus. Die einzigartige musikalische Besetzung ermöglicht neue Varianten von indischen Kompositionsformen bis hin zu Pop, Punk, Jazz, Klassik und klassischer Sitar-Tradition.