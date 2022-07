Ein bemerkenswerter Abschlussjahrgang in der Mittelschule Schwabmünchen

In einer Feierstunde verabschiedet Schulleiter Johannes Glaisner rund 100 Absolventen aus der Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen

Gediegene Anzüge bei den Herren, mit Pailletten besetzte Abendkleider bei den Damen setzten in zahlreichen Fällen den textilen Rahmen für eine Eigenschaft, die 97 jungen Menschen gleich war: strahlende Gesichter über den erreichten Schulabschluss an der Leonhard-Wagner-Mittelschule. Lehrerin und Rockröhre Tina Wörle stimmte die Anwesenden der Feierstunde in der Stadthalle mit dem Lied "Auf uns" ein, die dem Thema "Erinnerungen" gewidmet war.

"Den Wert eines Augenblicks erkennt man dann, wenn er zur Erinnerung wird. Und so wird es auch mit dieser Feier sein", richtete Schulleiter Johannes Glaisner seine stark von Dank an Eltern und Lehrerkollegium geprägten Worte an die Anwesenden. In insgesamt 518 Einzelprüfungen, alle von Konrektorin Sandra Deschler organisiert, hätten der Absolventenjahrgang seine Qualifikation nachweisen müssen. Dies sei sehr erfolgreich gewesen, fuhr er fort. "91 Prozent der 34 Teilnehmer haben ihren qualifizierten Abschluss erreicht, alle 43 Kandidaten für den mittleren Schulabschluss haben ihr Ziel erreicht", berichtete er unter Beifall der Gäste. Knapp 90 Prozent der Absolventen gingen in die Ausbildung, der Rest auf weiterführende Schulen, schloss er den statistischen Teil seiner Rede.

Abschluss an der Mittelschule Schwabmünchen

Die vergangenen Jahre seien stark durch die Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt gewesen, berichtete Glaisner aus dem "House of Memories", dem Haus der Erinnerungen, wie er seine Schule nannte. "52 Elternbriefe, digitale Schulbücher, Online-Dienstbesprechungen und -Fortbildungen und nicht zuletzt der Distanzunterricht mussten vorbereitet und durchgeführt werden", zählte er auf. Ein Raunen ging durch die Reihen, als die Anzahl von 28.830 verbrauchten Corona-Selbsttests seit Beginn des jetzt zu Ende gehenden Schuljahres auf der großen Projektionsfläche über der Bühne erschien.

Bürgermeister Lorenz Müller zeigte sich in seinen Worten sehr glücklich über die guten Ergebnisse. "Sie waren ein ganz hervorragender Jahrgang. Es hat sich gelohnt, sich anzustrengen. Sie haben Ihr Abschlusszeugnis in der Hand. Das kann Ihnen niemand mehr nehmen", richtete er sein Wort an die Absolventen. Nicht zu vergessen sei jedoch, dass es in gewissem Maße eine Teamleistung aus Schülern, Eltern und Lehrern sei.

Anne Pfnürr, Vorsitzende des Elternbeirates, dankte der Schulleitung für ihr hohes Engagement beim Distanzunterricht. "Wir waren als Eltern glücklich, nicht mit den Problemen, die wir von anderen Schulen gehört haben, konfrontiert zu werden", sagte sie in ihrer Ansprache rückblickend. Den Absolventen rief sie abschließend zu: "Ihr seid unsere Durchstarter 2022."

Für die Schülerschaft richteten Jana Habres, Emanuela Bartenschlager und Franziska Langer ihre Worte an die Festgäste. "Wer hätte gedacht, dass die Schulzeit so schnell vorbeigeht. Die Zeiten mit Schlafanzug und Laptop im Bett oder mit dem Mathebuch am Schreibtisch sind vorbei", erinnerte sie augenzwinkernd an den Distanzunterricht. Weitere Erinnerungen wie beispielsweise die Abschlussfahrt, Kanufahrten oder nervige Fragen der Lehrer lösten bei einigen Schülern grinsende Gesichter aus.

Das sind die Geehrten an der Mittelschule Schwabmünchen

Von Schulleiter Johannes Glaisner wurden als Besten des Jahrgangs geehrt:

Mittlerer Schulabschluss: Leon Kunzmann (Bester gesamt, 1,57), Malin Gaschler (Wirtschaft), Selina Mayr (Soziales).

Bester Quali: (Lukas Kraus (1,7), Melanie Plunger (1,7), Nina Schulz (1,7), Angelina Waloszczyk (1,8), Sebastian Benesch (Technik), Hannah Meindl (Wirtschaft), Ida Hoser (Theater), Bernhard Weißenbach (Sport)

Praxisklasse: Shpend Hamiti

Individuelle Leistungssteigerung: Yan Zenkel, Leon Eberle.