Der Luitpoldpark in Schwabmünchen ist jetzt um eine Attraktion reicher

Mit dem "Blühenden Garten" hat der Schwabmünchner Luitpoldpark eine Attraktion mehr. Was die neue Anlage so besonders macht.

Mit der Idee eines Rosengartens im Luitpoldpark hat alles begonnen. Dies war der Wunsch des 2018 gestorbenen Schwabmünchner Unternehmers Hubert Schöffel. Der Plan des Rosengartens wurde wegen des damit verbundenen Aufwands der Pflege schnell verworfen, die Idee einer weiteren blühenden Landschaft im Park ist geblieben. Entstanden ist nun eine Mischung aus Lehrgarten und Erholungsfläche.

"Ziel war es, einen Beispielgarten zu schaffen, der mit den veränderten Klimaverhältnissen gut zurechtkommt", erklärt Planerin Verena Höhberger. Dabei wurden die Felder so angelegt, dass das ganze Jahr über ein Teil der Anlage blüht.

Der "Blühende Garten" in Schwabmünchen hat auch einen Mehrwert

Die Besucher können sich nicht nur an der Pflanzenvielfalt erfreuen, Infotafeln bieten zudem das nötige Wissen an, wie sich die Pflanzen in den eigenen Garten einbinden lassen. Die rund 3000 Quadratmeter sind hierbei in verschiedene Themenbereiche unterteilt, die die vielfältigen Möglichkeiten zeigen sollen, wie ein Garten in der heutigen Zeit gestaltet werden kann. Zum einen wird die Thematik der zunehmend heißen und trockenen Sommer berücksichtigt. Hier werden exemplarisch Pflanzungen gezeigt, die nicht nur optisch ansprechen, sondern auch mit den sich verändernden Klimabedingungen besser zurechtkommen.

Zum anderen wird vermittelt, welchen Wert private Gärten als Lebensraum für die heimische Fauna haben können. Und: Es wird deutlich, dass mit geringem Aufwand ein schöner Garten geschaffen werden kann. So soll auch dem vermehrten Wachstum von Kieswüsten eine Alternative aufgezeigt werden. Neben den blühenden Flächen bietet die Anlage mehrere durch ein Wegenetz verbundene Flächen, die nicht nur zum Verweilen gedacht sind, sondern auch als aktive Fläche für Kurse, Yoga und vieles mehr dienen können.

Gute Laune trotz schlechten Wetters herrschte bei der Eröffnung des "Blühenden Gartens" im Schwabmünchner Luitpoldpark. Foto: Christian Kruppe

Die Anlage im Luitpoldpark ist Teil eines Förderprojekts in drei Regionen

Finanziert wurde das Projekt durch Gelder aus der "Leader"-Förderung und der Schöffel-Stiftung, die an die Stelle des Ideengebers Hubert Schöffel trat. Von beiden Seiten kamen jeweils 200.000 Euro. Knapp 440.000 Euro hat die Anlage gekostet. Die "Leader"-Förderung stammt aus dem Projekt "Gärten im Wandel der Zeit", das einen englischen Landschaftsgarten in Aichach, den Renaissancegarten am Mickhauser Schloss und eben den Blühenden Garten in Schwabmünchen umfasst. Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, Vorsitzender des Begegnungslands Lech-Wertach, hob dabei die Besonderheit des Projekts hervor: "Hier werden drei Projekte von drei verschiedenen Leader-Gruppen als Kooperation gefördert."

