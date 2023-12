Ein Buch aus der Fantasie einer Schwabmünchner Autorin 

Uli Moritz hatte Lust zum Schreiben und konnte nicht mehr damit aufhören. Nun ist ihr erstes Buch auf dem Markt.

Uli Moritz ist keine gelernte Schriftstellerin, aber sie hat viel Fantasie und schreibt so, wie es ihr gefällt. Die Anfänge gehen auf das Jahr 2010 zurück, als sie wegen einer Lungenerkrankung viel Zeit zum Lesen hatte. „Bei der Lektüre habe ich mir oft gedacht, dass ich das anders schreiben würde und so fing ich an, selbst ein Buch zu schreiben“, sagt die Schwabmünchnerin.

Das Thema kam ihr beim Schreiben und so gestaltete sich im Laufe der Jahre an vielen Wochenenden und Urlaubstagen der Fantasy-Liebesroman ´Seraph – Wie ein Flügelschlag´. „Es ist eine rein-fiktive Geschichte aus der Ich-Perspektive und hat nichts Autobiografisches aus meinem Leben“, sagt Uli Moritz. Die Romanfigur Casy hat viele schlimme Erlebnisse hinter sich und wollte mit Männern nichts mehr zu tun haben, bis sie Adam begegnet. Schnell wissen beide, dass sie füreinander bestimmt sind, aber Casy wird von der Vergangenheit durch ihren Peiniger Daniel eingeholt.

In ihrem Roman hat Uli Moritz, die beruflich bei ALDI-Logistik arbeitet, neben dem großen Thema Liebe auch Krimi-Elemente eingebaut und manchmal wird es auch etwas gruselig. Der Roman hat 728 Seiten und ist für ein Taschenbuchformat ziemlich dick. „Aber die Geschichte gehört einfach zusammen und ich wollte sie nicht auf zwei Bände aufteilen“, sagt die Autorin. Von der Titelseite bis zur Veröffentlichung im Selbstverlag „Books on Demand“ hat Uli Moritz alles selbst gemacht. Das gedruckte Buch kann in jeder Buchhandlung zum Preis von 29,99 Euro bestellt werden und wird auch online unter der Kategorie Fantasy-Liebesroman angeboten. Als E-Book kostet der Roman 12,99 Euro. Bei der Bestellung muss der ganze Titel „Seraph – Wie ein Flügelschlag“ angegeben werden, weil es mehrere Bücher mit dem Namen „Seraph“ gibt. „Bisher haben mir alle Leser bestätigt, dass sie nach dem Einstieg nicht mehr zum Lesen aufhören konnten“, sagt Uli Moritz, die schon an einem zweiten Roman, der Fortsetzung, arbeitet.