Ein Buch, das sie eigentlich nicht schreiben wollte

Es ist der letzte Abend in der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, bevor eine kleine Pause zum Herbst-Winter-Programm überleitet. Passend zur Jahreszeit liest Martina Bogdahn aus ihrem Erstlingswerk „Mühlensommer“.

Martina Bogdahn wurde 1976 auf einem Einöd-Bauernhof am Brombachsee in Mittelfranken geboren und wuchs dort auf, ohne Nachbarn, ohne Freunde, nur mit der Familie als eines von fünf Kindern. Dieses Leben wollte sie unbedingt verlassen, ging nach Nürnberg, studierte Kommunikationswissenschaften, spielte in einer Band, arbeitete für den Quellekatalog, für den Fokus und wollte Grundschullehrerin werden. Doch sie wurde Fotografin, heiratete, bekam drei Söhne und zog nach München.

Viel Autobiografisches im Buch

Dann entstand bei einem Freund von ihr die Idee, dass sie ein Buch schreiben solle, was sie eigentlich nicht wollte. Doch sie tat es. „Mühlensommer“ trägt viele autobiografische Züge. Das Buch handelt von einem Leben zwischen zwei Welten, einer Jugend auf dem Land, einer Flucht in die Stadt und davon, dass man manchmal zurückblicken muss, um sich selbst zu finden. Martina Bogdahn erzählt warmherzig und humorvoll über einen drückenden Sommertag, die Rückkehr auf den Einödhof wegen eines Unfalls ihres Vaters, die Zusammenkunft der ehemaligen ganzen Familie, die Rückbesinnung, das Aussprechen von bisher Unausgesprochenem. Und es folgt die Erkenntnis: Man weiß nie, wo es hingeht im Leben, aber man weiß immer, wo man herkommt.

Martina Bogdahn ist inzwischen nicht nur Fotografin und Buchautorin, sondern auch Managerin von Maxi Schafroth und gerngesehener Gast in Fernsehsendungen, zum Beispiel bei Günter Grünwald oder bei Ringelstetter.

Die Lesung Mühlensommer mit Martina Bogdahn, musikalisch untermalt von Simon Japha (Akkordeon), findet am Mittwoch, 11. September, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen statt. Karten dazu gibt es in der Buchhandlung und im Internet.