Ein christliches Zentrum mit freundlicher Offenheit

Hell, groß und gemütlich: So wirkt der neue Pfarrhof in Schwabmünchen auf die ersten Besucher. Jüngst wurde das Gebäude, das für 3,5 Millionen Euro in den vergangenen jahren entstand ist, eingeweiht.

Doris Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis