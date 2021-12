Schwabmünchen

Ein Flugtaxi aus Lego: So entdecken Realschüler in Schwabmünchen die Zukunft

Plus Realschüler in Schwabmünchen arbeiten mit VR-Brillen, Legosteinen und einem 3D-Drucker. So bereiten sie sich auf Veränderungen in der Arbeitswelt vor.

Von Carmen Janzen

"Ready 4.0 Future Work" heißt das Projekt, an dem Neuntklässler der Leonhard-Wagner-Realschule in Schwabmünchen derzeit teilnehmen. Ziel ist es, die Schüler auf neue Arbeitsformen vorzubereiten und ihnen technische Berufe näherzubringen. Die Schüler arbeiten unter anderem mit Tablets, Virtuell-Reality-Brillen, einem 3-D-Drucker und Legosteinen.

