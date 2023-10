Ein Geburtstagsständchen am Gründungsort für die Liedertafel

Die Liedertafel wurde vor 175 Jahren im Gasthaus zur Post in der Mitte Schwabmünchens gegründet. Zur Feier des Tages gab es ein besonderes Event.

Der Männerchor der Liedertafel sang seinem Verein ein Ständchen zum 175. Geburtstag an dem Ort, an dem er am Nachmittag des 11. Oktober 1848 gegründet wurde. Damals war es das „Gasthaus zur Post“, heute ist es das „Alte Rathaus“ in der Mitte Schwabmünchens. Eine Steintafel, die noch vor der Renovierung des historischen Gebäudes wieder in hellem Glanz erstrahlt, erinnert an der Hausmauer an das Gründungsdatum der Liedertafel.

Zum Geburtstag wurde die Erinnerungstafel grün umkränzt und ein Blumenbukett davor aufgestellt. Der Chor der Liedertafel sang unter der Leitung seiner Dirigentin Ingrid Jürges einige beliebte Lieder aus seinem reichhaltigen Repertoire. Viele Freunde der Liedertafel standen auf dem Gehweg, hörten andächtig zu und sparten nicht mit Applaus. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wunderten sich vielleicht, störten aber das Ständchen kaum.

Der mit 87 Jahren älteste Sänger Josef Wehringer (links) und der Vereinsvorsitzende Reinhard Liepert sind stolz auf den ältesten Verein Schwabmünchens. Foto: Hieronymus Schneider

Ausstellung zur Liedertafel Schwabmünchen

Nach dem kleinen Konzert überquerten Sänger und Zuhörer die Straße, um den „Showroom“ am Eingang der Raiffeisenbank zu besichtigen. Dort sind Pokale und Ehrentafeln mit Fotos aus der Gründerzeit oder dem goldenen Vereinsjubiläum im Jahr 1899 ausgestellt. Auch der Wandel der Sängerbekleidung vom Frack mit Zylinder über die schwäbische Tracht bis zu den aktuellen roten Sakkos wird dargestellt. Dazu gehört auch ein Bajazzo-Kostüm als Symbol für die heimliche Hymne der Männerchöre, die auch von der Liedertafel immer gerne gesungen wird.

Der Showroom kann jederzeit von außen besichtigt werden. Der nächste Auftritt der Liedertafel ist am Sonntag, 15. Oktober um 19 Uhr beim Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Mit dem Festabend am 21. Oktober in der Stadthalle unter dem Titel „Schwabmünchen musiziert“ findet das Jubiläum seinen Höhepunkt und Abschluss. Neben dem Chor der Liedertafel wird der Festabend von weiteren Musikgruppen wie der Combo Brassination, der Gruppe „Vielsaitig“, dem Chor „La Occasio“, dem Oberstufenchor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums und dem Frauenchor „SingGoldies“ gestaltet. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr bei freiem Eintritt für die Besucher.