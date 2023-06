Ein halbes Jahrhundert war er als Trainer aktiv

Wolfgang Ritschel aus Schwabmünchen blickt auf eine lange Trainerkarriere in verschiedenen Sportarten zurück. Warum er jetzt aufhört.

Das Trainergeschäft ist normalerweise ein undankbares. So sehen es viele, die immer wieder mal wegen Erfolglosigkeit entlassen wurden. Bei Wolfgang Ritschel (80 Jahre alt) verlief seine Trainerkarriere ganz anders. Er wurde nie entlassen, war nie frustriert, immer erfolgreich, immer mit Begeisterung bei der Sache. Und das in den unterschiedlichsten Sportarten. Jetzt, im fortgeschrittenen Alter, zog er sich, natürlich auf eigenen Wunsch, zum letzten Mal von einer Aufgabe als Coach zurück.

„Man muss wissen, wann es Zeit ist“, meint Wolfgang Ritschel, und beschloss, sich von seinem letzten Trainerjob zurückzuziehen, und das nach rund einem halben Jahrhundert. In dieser Zeit hat er in vier verschiedenen Sportarten seine große Kompetenz als Trainer eingebracht.

Als seine Eltern mit ihm und seinem Bruder 1957 aus Berlin nach Schwabmünchen kamen, war Wolfgang gerade mal zwölf Jahre alt. Sport, das hatte ihm immer schon sehr gut gefallen. Deshalb schloss er sich schon bald den Leichtathleten des TSV an. „Ich war kein großes Talent, probierte aber alles aus. Ich hatte einfach Spaß daran, mich zu bewegen“, erzählt er rückblickend und erinnert sich gerne an diese Begebenheit: „Wir trainierten unter Theo Oberosler Leichtathletik im Fußballstadion. Dabei sah mich der Fußballtrainer, der gerade große Personalnot hatte und engagierte mich für vier Spiele als Torwart. Zur ersten Partie kamen gleich 800 Zuschauer. Aber ich hielt trotz extremer Aufregung meinen Kasten sauber.“ Eine Zeit lang lief dann Fußball und Leichtathletik parallel und 1975 engagierte ihn die SpVgg Langenneufnach sogar als Spielertrainer. Zu der Zeit hatte er schon sein Studium absolviert und arbeitete als Fachlehrer für Sport, Werken, Technisches Zeichnen und Kunsterziehung an der damaligen Hauptschule Schwabmünchen, der er 30 Jahre treu blieb.

Weil damals in Sachen Leichtathletik wenig los war, kam er der Bitte von Handballboss Emil Schemel nach einiger Überlegung nach, eine Damenmannschaft aufzubauen. „Ballspiele haben mich immer schon gereizt. Deshalb arbeitete ich mich gerne in den Handballsport ein.“ In den kommenden vier Saisons gelangen ihm mit seinem Team zwei Aufstiege. „Ich habe damals zum Erstaunen aller eine zweite Trainingseinheit pro Woche eingeführt. Der Konditionsvorteil brachte uns viele knappe Siege ein.“

Sohn Stefan war ein erfolgreicher Zehnkämpfer

Weil sich Ritschel als Trainer bewährt hatte, so akribisch eingearbeitet hatte, erkannten andere seine Fähigkeiten. „Plötzlich bekam ich Anrufe bis aus Augsburg“, erinnert er sich, „auch von hochklassigen Mannschaften“. Doch ihm war wieder einmal nach einem Wechsel der Sportart: Er kam der Nachfrage der Schwabmünchner Volleyballer nach und führte auch sie von Sieg zu Sieg. Mit den Männern trainierte er sogar dreimal pro Woche. „Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit der tollen Truppe zu arbeiten.“ Nach dem Aufstieg von ganz unten bis in die Landesliga suchte er wieder nach einer neuen Aufgabe. Und die fand er in der eigenen Familie. Sein Sohn Stefan wollte Zehnkämpfer werden. „Das reizte mich sehr und wir packten es gemeinsam an, mit Erfolg.“ Stefan schaffte es bis ins Nationalteam, wurde Fünfter bei der Deutschen Meisterschaft, Anschieber im Vierer-Bob und vieles mehr.

Lesen Sie dazu auch

Zu der Zeit stürzte sich der Sportlehrer ganz auf die Leichtathletik. „Ich trainierte nebenbei fünf- bis sechsmal pro Woche mit der weiblichen A-Jugend“, erinnert er sich. Das Ergebnis: Deutscher Meister mit der Mannschaft im Siebenkampf. Dadurch wurden viele auf die Schwabmünchnerinnen aufmerksam und warben sie an verschiedene Highschools nach Amerika ab. „Zuerst war ich stinksauer. Aber dann bestärkte ich die Mädels und den Jungen darin, die Chance wahrzunehmen.“ Ob das ein Fehler war? „Wie dort gearbeitet wurde, das entsprach nicht meinem Verständnis von Training. Alle kamen leistungsschwächer zurück, als sie von mir gegangen waren, teilweise verletzt.“

Wenn ein Familienmitglied im Sport engagiert ist, zieht der Rest der Familie oft mit. Stefan und Benjamin waren von Kindheit an Leichtathleten, zeitweise von Mutter Elisabeth trainiert, die sich bis heute dem Nachwuchs im Verein widmet. „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann man viel bewirken“, so das neue Ehrenmitglied des TSV Schwabmünchen. Seine größten Erfolge? „Mit Stefan bei Zehnkampf-Länderkämpfen dabei zu sein und die Nationalhymne hören, mit Annika bei der Europameisterschaft, mit den Mädels Deutscher Meister werden, das war einfach toll und Gänsehaus pur.“ Begeistert haben ihn auch immer wieder die Trainingslager in Rimini in Italien, 23 an der Zahl, die Fitness-Einheiten mit der Kolping-Gruppe, 48 Jahre lang, Kollegensport über Jahrzehnte, Stützpunktarbeit im Leichtathletik-Verband und vieles mehr. Langweilig war Wolfgang Ritschel nie. „30 Jahre jeden Tag Halle, Stadion, Kraftraum, Wald, das zehrt.“

Deshalb war es jetzt Zeit, aufzuhören. Als Dank für all die Arbeit organisierten seine Athleten aller vier Sportarten eine riesige Abschiedsfeier mit Ehrungen. „So viele ehemalige Athleten nach vielen Jahren mal wiederzusehen, das war toll“, strahlt Ritschel, dem aber auch vor der Zukunft nicht Angst ist, mit Beschäftigungen wie fischen, malen, Urlaub, Enkel, Kinderbücher schreiben und in Erinnerungen schwelgen. „Der beste Lohn für mich ist, dass alle meine Athletinnen und Athleten auch gesellschaftlich auf dem rechten Pfad geblieben sind und erfolgreich durch Leben gehen. Das ist die schönste Form der Anerkennung für meine Arbeit.“