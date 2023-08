Schwabmünchen

07:00 Uhr

Ein Insekten- und Vogelparadies mitten in der Stadt Schwabmünchen

Plus Direkt im Herzen von Schwabmünchen hat Conny Biedermann auf ihrem Grundstück eine Naturoase geschaffen. Ein Rückzugsort für Mensch und Tier, der etwas Mystisches hat.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Von der Straße aus sind erst einmal ein Eisentor und eine große Linde, der früher obligatorische Hausbaum, zu sehen. Betritt man das Gelände ist es, als würde man in eine andere Welt eintauchen. Fast übergangslos kommt man von der viel befahrenen Straße in der Schwabmünchner Innenstadt in ein Naturparadies. Besonders auffällig, vor allem an diesem heißen Sommertag: Unter den Bäumen in ihrem Garten ist es angenehm kühl. Die Temperatur dort ist mehr als 10 Grad niedriger als in den Straßen der Stadt.

Der rund 4500 m2 große Gartenpark ist angeschlossen an ein früheres Bauernhaus. Später beherbergte das Grundstück eine Gärtnerei. Seit 27 Jahren kümmert sich Conny Biedermann um das große Grundstück. Wichtig ist ihr dabei, alles so natürlich wie möglich zu gestalten. Das, was die Schwabmünchnerin dort geschaffen hat, ist schwerlich mit der Bezeichnung "Garten" zu beschreiben. Denn eigentlich ist es ein Wald. Ein Wald, wie er früher einmal war. Mit vielen verschiedenen Baumarten, lichten Flächen dazwischen, mit Stauden, Gräsern und Blumen. Und Tieren. Der Distelfink ist hier zu Hause, genauso wie seine Kollegen, der Stieglitz, das Rotkehlchen und der Kleiber. Im großen Anis-Ysop, einer Pflanze, die optisch dem Lavendel ähnelt und passend zu ihrem Namen nach Anis duftet, tummeln sich hunderte von Bienen und gehen ihrer Arbeit nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen