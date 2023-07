Ein neues Sextett mit großen Zielen

Das Vocal-Ensemble Magpie Alley kommt nach Schwabmünchen.

Sechs starke Stimmen, die die Welt der A-cappella-Musik bereichern: Das ist Magpie Alley. Die Gruppe aus dem Augsburger Raum tritt am Samstag, 29. Juli, in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen auf.

„Wir treten an, um große Hits und bekannte Klassiker nur mit der Stimme auf die Bühne zu bringen, aber auch musikalische Schätze zu heben, die vielleicht nicht jeder kennt.“ Das sagen die Mitglieder der Gruppe Magpie Alley von sich selbst. Die Vision der sechsköpfigen Vocal-Band: So gut wie das Original sein, nur a cappella. Mitten in der Corona-Pandemie haben sich die bühnenerfahrenen Musikerinnen und Musiker Alexandrina Simeon (Alexandrina Simeon Quintett), Martin Seiler (Cash-N-Go, Greg is nack) und Tobias Elster (Jukevox) sowie die A-Cappella-Neuling Mona Sonntag, Naomi Nlomé und Thomas Metschl (beide Greg is Back) gesucht und gefunden.

Debüt-CD wurde ein Erfolg

Mit den selbst geschriebenen Arrangements prallen in ihrem Repertoire Pop, Soul und Jazz in einer harmonischen Mischung aufeinander. Beeindruckend ist dabei der Einsatz von technischen Klangveränderungen, die den Sound noch originaler und die Musik gleichzeitig noch einzigartiger machen. Der Langweider Martin Seiler, bekannt durch seinen Gruppen „Greg is back“ und “Cash-N-Go“ ist der Kopf des Ensembles. Vor allem er arrangiert und produziert. Die Debüt-CD „Welcome to the Alley“ wurde gleich ein Erfolg. Überzeugend daran ist unter anderem der natürliche, transparente und trotzdem zeitgemäß wirkende Sound.

Erster Auftritt in Schwabmünchen

Weil die erfahrenen Bühnenmusiker von ihrem Können überzeugt sind, erhoffen sie sich beim A-Capella-Wettbewerb in Ulm am 9. Oktober einen guten Platz. Doch nicht nur dort. Martin Seiler sagt: „Wir wollen mit unserem Gesang die Bühnen der Region mit starken Stimmen und ebenso starker Musik verwöhnen.“ Der Beweis soll beim ersten Auftritt des Sextetts in Schwabmünchen angetreten werden.

Magpie Alley tritt am Samstag, 29. Juli, ab 20 Uhr in den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen auf, bei schönem Wetter im Garten, ansonsten im Saal. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid, die Veranstalter des Abends ist, und im Internet.

