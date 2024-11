„Ein Novembertag“ in der Kunsthausgalerie

Hans Pfänder ist den meisten Schwabmünchner als Bio-Landwirt vom Pfänderhof in der Krumbacher Straße bekannt - oder als Stadtrat der Grünen. Nun zeigt er eine ganz neue Seite von sich: seine Fotografien. Wann immer es die Zeit als Biobauer zuließ, zog Hans Pfänder mit seiner Kamera los und versuchte die Anregungen aus dem Fotokollektiv von Lothar Zull umzusetzen. Was dabei herauskam, ist jetzt im Kunsthaus in Schwabmünchen in der Bahnhofstraße zu sehen. „Ein Novembertag“ heißt die Ausstellung, die am Freitag, 8. November, startet und bis 1. Dezember zu sehen ist. Geöffnet ist das Kunsthaus immer mittwochs, samstags und sonntags, von 14 bis 17 Uhr. Die Vernissage findet am Eröffnungstag ab 19.30 Uhr statt. (AZ)

