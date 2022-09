Ein Organisationstalent für den Michaeli-Markt auch in schwierigen Zeiten

Plus Ein Blick hinter die Kulissen: Ein Jahr lang muss die 34-Jährige Franziska Küstler planen, damit der Schwabmünchner Michaeli-Markt stattfinden kann.

Franziska Küstler kennt den Schwabmünchner Michaeli-Markt seit Kindheitstagen. "Ich habe früher sehr nahe am Markt gewohnt. Ich bin praktisch in der Marktstraße aufgewachsen", sagt die gebürtige Schwabmünchnerin. Mit der Planung des Michaeli-Markts ist die 34-Jährige über das ganze Jahr hinweg beschäftigt.