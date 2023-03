Ein sehenswertes Zusammenspiel

Vier Mitglieder des Schwabmünchner Kunstvereins stellen im Kunsthaus aus.

Manchmal gibt es ganz eigenartige Gründe dafür, dass etwas Besonderes entsteht. So wie bei der neuen Ausstellung von vier Künstlern, die kürzlich im Kunstverein Schwabmünchen eine Vernissage veranstalteten und deren sehr unterschiedliche Werke sich zu einer Einheit zusammengefunden haben.

Weil eine Künstlerin ihre Ausstellung absagen musste, kam die Vorsitzende des Kunstvereins Schwabmünchen, Kersten Thieler-Küchle, auf die Idee, eine gemeinsame Vernissage von mehreren Künstlern aus dem Verein, der inzwischen rund 300 Mitglieder hat, zu veranstalten. Dass sich dann vier Herren dazu bereiterklärten, war keine Überraschung, denn das Quartett kennt sich schon sehr lange und hatte schon oft zusammengearbeitet. So war dann auch schnell ein Name für die gemeinsame Ausstellung gefunden: Zusammenspiel. Er bezieht sich allerdings nicht auf eine einheitliche Kunstrichtung, ganz im Gegenteil.

Material aus der Natur

Peter Leist arbeitet mit Stein, Holz und Metall und ist immer auf der Suche nach dem materialgerechten Weg zu seinem Werk, den er in der Natur sucht und findet. "Sein Thema ist der Reiz des Gegensätzlichen, das Hinterfragen von Beziehungen, von Paaren, von Wegen, wohin auch immer sie gehen", erklärte Kersten Thieler-Küchle. Norbert Leudemann ist Zeichner. Er arbeitet mit feinsten Strichen und Linien, mit Schraffuren und Schattierungen. Seine Themen sind immer wieder die Metamorphosen zwischen Mensch und Natur: ein Baum, aus dem Hände wachsen, eine Schlangengrube aus Krawatten, die leere Frucht der Erkenntnis und mehr. "Auch wenn der Mensch versucht, die Natur zu beherrschen, nimmt sie sich doch alles wieder zurück, wie in der Zeichnung Gleichgewicht", sagte Kersten Thieler-Küchle bei der Ausstellungseröffnung.

Raum und Zeit in Bildern

Klaus Mach malt mit intensiven Farben. Er arbeitet mit Sinnestäuschungen und Raum-Zeit-Erleben. Manchmal findet sich aber auch der Betrachter in einem Gemälde selbst wieder. Vitus Wolfsteiner vereint in seinen Arbeiten viel der anderen drei Künstler. Er malt, zeichnet, sammelt, baut Objektkästen, Holzfiguren. "Ein Räderwerk, in dem sich ständig etwas ändert, neues entsteht und Entstandenes eigenständig wird", so Thieler-Küchle, die sich freut, dass es derzeit neben der Ausstellung in der Galerie auch die Retrospektive "Fundus" von Rudolf Zimmermann in der Halle gleich daneben gibt.

Die Ausstellung Zusammenspiel kann bis zum 23. April besichtigt werden, und zwar jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr und nach Vereinbarung.

