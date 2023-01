Sarah Straub - ein Star unter den deutschen Liedermachern

Sarah Straub kommt am 26. Januar nach Schwabmünchen. Für den Auftritt kann man Freikarten gewinnen.

Einen Star unter den deutschen Liedermachern holt die Buchhandlung Schmid nach Schwabmünchen: Sarah Straub, mit Preisen dekoriert, mit Lob in vielen Talkshows überschüttet. "Wieder in Schwabmünchen zu sein, darauf freue ich mich", sagt die Gundelfingerin, die schon auf den großen Bühnen der Welt und mit Joe Cocker, Lionel Richie oder Anastacia auftrat. Am Donnerstag, 26. Januar, kommt sie erstmals mit ihrer Band in die Stadthalle.

Reise ans andere Ende der Welt

Zu ihren musikalischen Vorbildern zählen Reinhard Mey, Rio Reiser und vor allem auch Konstantin Wecker. Der Münchner hat es ihr besonders angetan. Deshalb produzierte Sarah Straub auch eine CD mit seinen Liedern, allerdings auf ihre Art interpretiert. Ihr neuestes Werk heißt "Tacheles". Darin versteckt sich Straub nicht mehr hinter der englischen Sprache wie früher, sondern singt auf Deutsch, macht sich auf bis ans Ende der Welt, "möchte vor lauter Lebenslust am liebsten zerspringen in tausend Farben", sagt sie. Und sie lässt für Demenzkranke die Schwalben fliegen und nimmt mit "Vergiss nicht zu lächeln" all diejenigen in den Arm, denen der kalte Wind in der Gesellschaft so rücksichtslos entgegenweht. Musik und der Einsatz für Demenzkranke, das sind ihre Leidenschaften.

Buch über Demenz geschrieben

Wegen der Demenz ihrer Oma studierte Sarah Straub Psychologie und erarbeitete sich sogar einen Doktortitel zu diesem Thema. "Ich finde Demenz extrem spannend und würde gerne noch mehr dazu forschen. Aber das mit meinen Tourneen in Einklang zu bringen, ist sehr schwierig." Trotzdem verfasste Straub das Buch "Wie meine Großmutter ihr Ich verlor", in dem sie über Demenz aufklärt.

Noch viel länger als diese Thematik begleitet die Musik Sarah Straub. Schon mit zwölf Jahren begann die inzwischen 36-Jährige zu komponieren, lernte mehrere Instrumente zu spielen, ließ immer wieder ihre Stimme ausbilden, unterzieht sie einem ständigen Training. "Ich liebte es schon immer, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen", berichtet sie. Mit ihren Liedern drückt sie Gefühle und Stimmungen aus. "Manchmal sitze ich am Klavier, und sie fließen in wenigen Minuten aus mir heraus", sagt sie.

Karten zu gewinnen

Sarah Straub tritt mit ihrer Band am Donnerstag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen auf. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen oder über das Internet unter www.buchhandlung-schmid.de. Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Montag, 23. Januar, 12 Uhr. Das Stichwort lautet Sarah Straub.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter azol.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.