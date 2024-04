Schwabmünchen

vor 17 Min.

Einbrecher in der Behindertenhilfe in Schwabmünchen

In Schwabmünchen wurde in eine soziale Einrichtung für Behindertenhilfe eingebrochen.

Die Polizei bittet um Hinweise: In der Nacht auf Samstag wurde in eine soziale Einrichtung für Behindertenhilfe in Schwabmünchen eingebrochen.

Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag wurde in eine soziale Einrichtung für Behindertenhilfe in der Töpferstraße in Schwabmünchen eingebrochen. Beute ist Bargeld Ein Unbekannter drang in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume nach Beute. Dabei fiel ihm vermutlich einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag in die Hände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)

Themen folgen