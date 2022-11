Einbrecher richtet großen Schaden in Schwabmünchner Fischerhütte an

Der Fischereiverein Schwabmünchen wird von einem Einbrecher bestohlen. Der Sachschaden ist erheblich. Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat am vergangenen Wochenende.

Ein Einbrecher hat am vergangenen Wochenende die Hütte des Fischereivereins Schwabmünchen heimgesucht und hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, wurden ein Fenster und eine Tür des Gebäudes nahe der Krumbacher Straße stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Täter stahl eine Geldkassette, in der sich ein kleiner Bargeldbetrag befand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Nun hofft die Polizei, dass sich Zeuginnen und Zeugen der Tat meldeten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Passiert ist die Tat in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter 08232/9606-0 bei der Inspektion Schwabmünchen melden. (AZ)