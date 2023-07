Schwabmünchen

18:45 Uhr

Einbruchserie rund um Schwabmünchen: Wenn Täter leichtes Spiel haben

Plus Gestohlene Motorräder, Einbrüche in Baucontainer: Die Polizei hat viel zu tun. Warum Baustellen im Fokus stehen und wie sich Bauherren besser schützen können.

Von Jana Korczikowski, Maximilian Czysz

Die Meldungen über Einbrüche häufen sich. Im Bereich der Schwabmünchner Polizei sind vor allem Baucontainer betroffen. Jüngst wurden auch mehrere Motorräder bei einem Einbruch gestohlen.

Insgesamt sechs neuwertige Motorräder fielen vergangene Woche in Schwabmünchen Dieben in die Hände. Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen gewaltsam zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, in das Gelände eines Kfz-Händlers in der Lilienthalstraße ein. Bekannt ist nun der Gesamtschaden: Dieser beläuft sich laut Aussagen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf 80.000 Euro. Die Kripo Augsburg ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls. Da noch "keine nennenswerten sachdienlichen Hinweise" eingegangen sind, bittet die Polizei weiterhin Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

