Schwabmünchner Stadtwappen: Eine besondere Ehrung aus Holz

Die Stadt Schwabmünchen zeichnet fünf Persönlichkeiten für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Wer das Stadtwappen heuer erhalten hat.

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller hat fünf ehrenamtlich engagierte Persönlichkeiten auf der aktuellen Jahresschluss-Sitzung des Stadtrates besonders geehrt: Sie erhielten das geschnitzte Stadtwappen aus Holz. Neben der Ehrenbürgerwürde ist das die einzige Auszeichnung, welche die Stadt zu vergeben hat. Der Stellenwert dieser Auszeichnung ist deshalb entsprechend hoch. Müller trug sogar seine Amtskette. Die Geehrten, die sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen durften, engagieren sich in besonderer Weise im öffentlichen, kulturellen, kirchlichen, sozialen und sportlichen Leben der Stadt. "Ohne das vorbildliche Engagement zahlreicher ehrenamtlich aktiver Menschen wären unsere Stadt und unsere gesamte Gesellschaft um vieles ärmer und kälter", so Müller.

Die Geehrten im Überblick

Folgende Personen haben das Schwabmünchner Stadtwappen 2022 erhalten:

Gerhard Birkle: Er ist vielen Menschen in Schwabmünchen vor allem als Architekt bekannt. Doch Gerhard Birkle ist auch der Kunst sehr zugetan, so gestaltete er die Bühnenbilder der Kindermuscals der Pfarrei St. Michael und die Kulisse vom "Zauberer von Oz" der Schwabmünchner Tanzwelt. Zudem hat er im Ferienprogramm von 2005 bis 2018 zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler angeleitet. Unter dem Motto "Wir zeichnen unsere Stadt" entstanden viele Kunstwerke. Auch in anderen Projekten hat Birkle die Stadt unterstützt, zum Beispiel beim Neubau der Brücke über die Gennach und beim Pavillon an der Grundschule. Im besonderen Maße hat auch das Museum von seinem Einsatz profitiert. Zusammen mit der damaligen Museumsleiterin hat er den Ames-Raum, das schiefe Zimmer und den Dunkelparcours realisiert. Ausstellungen die allesamt mit Rekordbesucherzahlen punkteten.

Für die Pfarrkirche fertigte Birkle den Spendenengel und die -tafel an, machte Entwürfe für den Taufbrunnen und Vorschläge für die Kirchenrenovierung. Bürgermeister Müller würdigte vor allem Birkles beispiellosen Einsatz für die Realisierung des Lech-Wertach-Probenzentrums der Stadtmusikkapelle. "Wer kürzlich das Vergnügen hatte, bei der Einweihung dabei zu sein, kann sich gut vorstellen, welch enormer Enthusiasmus dahintersteckt", sagte er.

Großes Engagement im Schützensport von Rita und Johann Engel aus Schwabegg

Ehepaar Engel: Rita und Johann Engel haben sich besonders verdienstvoll und in vielfältiger Weise für ihren Ortsteil Schwabegg eingesetzt. Besonders hob Müller das herausragende Engagement für den Schützensport und die Schützengesellschaft Schwabegg hervor. Rita Engel war viele Jahre im Vorstandsteam des Vereins tätig und engagierte sich seit 1970 als Gaudamenleiterin im Schützengau Lech-Wertach. Unter ihren zahlreichen Titeln ragt der zweimalige Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft heraus. Die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten von Johann Engel ist genauso umfassend. Auch er war viele Jahre im Vorstand tätig, war zudem Jugendleiter und Mannschaftsführer. In überörtlicher Funktion war er Gaujugendleiter und wurde ebenfalls deutscher Vizemeister - und zwar bei den Vorderlandschützen. Im Jahr 2003 war er Gründungsmitglied der Böllerschützen. Die Böllerkanone betreute er bis heuer zuverlässig.

Ebenso war er Gründungsmitglied des Musikvereins Schwabegg. Mit dem Namen Engel ist in Schwabegg aber noch weiteres großes Engagement verbunden. Rita Engel war von 2011 bis 2020 Mesnerin der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, wobei sie von ihrem Mann kräftig unterstützt wurde. Bis heute kümmert sie sich ehrenamtlich um den Blumenschmuck in der Kirche. Johann Engel war zudem 15 Jahre lang an verantwortlicher Position im Verein für Gartenbau und Landespflege. "Vor ihrem bemerkenswerten Engagement kann man nur den Hut ziehen", schloss Müller seine Laudatio auf das Ehepaar.

Organisationstalent und Gemüsemann der Schwabmünchner Tafel

Ehepaar Glögle: Christina und Manfred Glögle wurden für ihren "beeindruckenden Einsatz für die Schwabmünchner Tafel" ausgezeichnet. Die beiden konnten bei der Verleihung des Stadtwappens nicht persönlich anwesend sein. Stellvertretend nahmen ihr Sohn sowie der Leiter der Caritas Schwabmünchen, Andreas Claus, an der Sitzung teil. Christian Glögle hat sich bereits beim Gründungtreffen der Tafel im Jahr 2001 bereit erklärt, die Einsatzplanung zu übernehmen. Aufgrund einer Gehbehinderung konnte sie keine Kisten schleppen, wollte sich aber dennoch sozial engagieren. Jahrzehntelang hat sie daraufhin die Einsätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Einsammeln und Ausgeben der Lebensmittel koordiniert, Lücken geschlossen und Vertretungen gesucht. Mit Ausnahme eines "Scheechaos-Tages" und einer zweiwöchigen Lockdown-Pause ist seit 2001 kein Ausgabetag der Schwabmünchner Tafel ausgefallen. "Dies wäre ohne das enorme Engagement von Frau Glögle niemals möglich gewesen", so Müller. "Immer bescheiden, absolut zuverlässig und stets liebenswürdig hat sie zusammen mit den jeweiligen Tafel-Leitern die Organisationsarbeit erledigt, über viele Jahre auch als Protokollantin der Tafeltreffen", sagte er. Im vergangenen Jahr musste Christina Glögle ihre Tätigkeit gesundheitsbedingt aufgeben.

Ebenfalls seit 2001 ist auch ihr Mann Manfred Glögle mit enormem Einsatz für die Schwabmünchner Tafel tätig. Zu den langjährigsten Spendern der Tafel gehört der Pfänderhof. Dort holte Manfred Glögle seit 2001 bis uum Frühjahr dieses Jahres wöchentlich zwei Mal zahlreiche Gemüsekisten ab und bereitete sie für die Tafelausgabe vor. Er war quasi "der Gemüsemann der Tafel". Als Kfz-Meister hat er sich in den Anfangsjahren der Tafel auch um das Fahrzeug gekümmert. "Beide Persönlichkeiten haben um ihr langjähriges Engagement nie viel Aufhebens gemacht. Es war für beide, bis sie vor kurzer Zeit gesundheitsbedingt ausscheiden mussten, selbstverständlich, sich sozial zu engagieren. Helfen ist für das Ehepaar Glögle kein Projekt, sondern eine Lebenseinstellung", schloss Bürgermeister Müller seine Ansprache.