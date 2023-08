Eine deutsch-französische Gemeinschaft unter Jugendlichen

Auf der zweiwöchigen Begegnung der Städtepartnerschaftsvereine von Schwabmünchen und Giromagny und des Kreisjugendrings knüpfen 22 Jugendliche Freundschaften.

„Es ist toll, dass man hautnah die Kultur unseres Nachbarlandes kennenlernen kann. Gerade aufgrund der geschichtlichen Hintergründe ist es wichtig, die Freundschaft zwischen den beiden Ländern zu pflegen. Durch die Jugendbegegnung kann man Freundschaften aufbauen und über die Jahre festigen“. So klingt das Resümee des 14-jährigen Nathanael nach der deutsch-französischen Jugendbegegnung von Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land und dem Verein „Freunde von Giromagny“ aus Schwabmünchen.

Zwei Wochen vergingen wie im Flug für die 22 Jugendlichen aus dem Umfeld der beiden Partnerstädte Schwabmünchen und Giromagny. Die elf jungen Franzosen wurden herzlich von Bürgermeister Lorenz Müller, den Vorständen der Freunde von Giromagny, dem Kreisjugendring Augsburg-Land und natürlich von den Austauschpartnern mit ihren Eltern Ende Juli in Schwabmünchen empfangen. Nach drei Tagen in der Familie und einem abwechslungsreichen Programm in Schwabmünchen mit von den Jugendlichen selbst erstellter Stadtrallye, von Michael Kobella angeleitetes "Disc Golf" im Luitpoldpark und einem Besuch Augsburgs ging es weiter nach Dinkelscherben in das Jugendhaus des Kreisjugendring Augsburg-Land.

Im Luitpoldpark spielten die Jugendlichen Disc Golf. Foto: Freunde von Giromagny e.V.

Lena-Maria Frank, Bildungs- und Kulturreferentin des KJR-Augsburg Land und Etienne Amédro, Sprachanimateur aus Frankreich, wurden bei der Betreuung von Romana Schur und Léo Porte unterstützt, die selbst vor einigen Jahren am deutsch-französischen Jugendaustausch teilgenommen haben. Das Programm wurde wieder finanziell vom deutsch-französischen Jugendwerk unterstützt. Sprachanimation, gemeinsames Spielen und Kochen ließen aus der Gruppe eine echte Gemeinschaft werden.

Gemeinsame Reise nach Frankreich

Eine Woche später machten sich die Jugendlichen mit dem Zug auf den Weg nach Giromagny. Ebenso herzlich empfangen erlebten die Jugendlichen auch dort erst einmal französisches Familienleben und Gastfreundschaft. Die "Base Nautique" am See Malsaucy bot auch in Frankreich eine gemeinsame Unterkunft mit vielfältigen Angeboten von Bogenschießen, Klettern, Volleyball und den bei allen beliebten Kunstateliers unter Anleitung von Bärbel Lampe. Anita Brigand und Luitgard Bernert, die beiden Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine, begleiteten und betreuten in Frankreich die Woche wiederum zusammen mit Léo Porte und Romana Schur.

In Schwabmünchen wartete auf die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm. Foto: Freunde von Giromagny e.V.

Besonderes Projekt in diesem Jahr war das Zusammenstellen einer Zeitkapsel. Die Jugendlichen füllten die eigens gravierte Metallkapsel mit diversen Nachrichten, Objekten, Fotos und Gemälden. Diese Kapsel wurde schließlich feierlich in der Kapelle der Freundschaft im "Fort Dorsner", einer ehemaligen Festungsanlage in Giromgagny, vergraben. In zehn Jahren wollen sich alle Teilnehmer wieder treffen und die Kapsel ausgraben.

Grundstock für lebenslange Freundschaft

Am gemeinsamen Abschlussfest am See waren sich alle einig, dass mit diesem Jugendaustausch ein Grundstock für eine lebenslange Freundschaft zwischen den Menschen und den Ländern geschaffen werden konnte. Die 15-Jährige Julia ist sich sicher: „Ich möchte nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein. Wir sind zu einer richtigen Gemeinschaft zusammengewachsen“. (AZ)