Eine Lesung passend zur Wiesn gibt es in Schwabmünchen zu hören

Katharina Lukas liest in Schwabmünchen aus ihrem Krimi "Herrschaftszeiten no amoi!" - spannend, witzig und musikalisch umrahmt.

Pünktlich zum Oktoberfest liest Katharina Lukas am Donnerstag aus ihrem neuen spannenden, witzigen und deftigen Buch "Herrschaftszeiten no amoi!", in dem es um einen Mord auf der Wiesn geht. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von der Bluesband Dr. Will & Saschmo Bibergeil. Die Lesung findet im Kunsthaus des Kunstvereins (Bahnhofstraße 7) in Schwabmünchen statt und wird von der Buchhandlung Schmid organisiert.

In "Herrschaftszeiten no amoi!" wird der Wurstkönig der Wiesn ertränkt

Das Buch handelt von einem Mord: "Ozapft is", erschallt es von der Bühne des Münchner Oktoberfests, und schon bald darauf wird der "Wurstkönig von der Wiesn" ertränkt in einer Wanne mit Saublut aufgefunden. Zur Tat bekennt sich ein Geheimbund, der an ein Komplott der Münchner Bierkonzerne glaubt. Reporterin Gundi Starck erkennt die Verknüpfung mit einem ungelösten Wiesn-Mord aus dem Jahr 1985. Ist in München eine heimliche Biermafia am Werk? Natürlich verrät die Autorin Katharina Lukas die Lösung des Rätsels nicht, aber sie liest Szenen, die vielleicht die Lösung erahnen lassen.

Lesung in Schwabmünchen: Krimi dreht sich um die Reporterin Gundi Starck

Die Niederbayerin Katharina Lukas studierte Philosophie in München, arbeitete dann als Journalistin in den Bereichen Film, Musik und Mode, wurde anschließend Korrespondentin in London und danach Chefredakteurin einer Fernsehzeitschrift. Sie betätigt sich auch als Ghostwriterin, leitet Schreibwerkstätten zum kreativen und autobiografischen Schreiben und vieles mehr. Doch ihre schriftstellerische Liebe gehört dem Kriminalroman. "Herrschaftszeiten no amoi!" ist nach dem großen Erfolg von "Sacklzement!" im Jahr 2021 ihr zweites Werk um die trinkfeste Cold-Case-Reporterin Gundi Starck.

"Was Menschen bewegt, was sie antreibt, was sie verletzt, warum sie wie gehandelt haben, ist ganz individuell. Man kann dabei in die Gedankenwelt anderer eintauchen, Figuren für Romane entdecken und Handlungsmotive studieren", sagt Lukas und meint weiter: "Natürlich stecken ein paar meiner wahren Lebenserfahrungen in Gundi. Ich habe mein halbes Leben als Journalistin gearbeitet, kenne den Redaktionsalltag, die Menschen von der Presse. Aber irgendwann hat sie angefangen, eigenständig zu leben. Durch diese Distanz konnte ich Gundi noch mehr Leben einhauchen. Sie ist eine freiheitsliebende Selfmade-Frau, trinkfest und gesellig, hadert mit ihrem Alter und ihren Ernährungsgewohnheiten. Die Suche nach Gerechtigkeit treibt sie an, aber auch die Sehnsucht nach Anerkennung. Vielleicht ist sie manchmal, wie ich gern wäre. Oder zeigt Züge, die ich an mir selbst nicht mag."

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von dem preisgekrönten Duo Dr. Will & Saschmo Bibergeil. Es bietet eine satte Dosis Blues, gemischt mit New-Orleans-Feeling, Rootsmusic und Humor. Die Lesung am Donnerstag, 22. September, startet um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid in der Fuggerstraße in Schwabmünchen.