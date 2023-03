Kindergarten hat eine neue Rennbahn mit Bobbycar-Waschstraße

Auf dem Parkplatz am Kindergarten St. Christophorus ist ein "Garten der Phantasie" entstanden.

Auf dem großen Platz an der Auerbergstraße tummeln sich schon eine Menge Leute. In einem ordentlichen Halbkreis stehen die Kindergartenkinder und warten gespannt darauf, dass es losgeht. Die Erwachsenen schütteln Hände und unterhalten sich angeregt. Dann ist es so weit: Mit einer feierlichen Rede wird der neue "Garten der Phantasie" des katholischen Kindergartens St. Christophorus eröffnet.

Bei der Eröffnung des "Gartens der Phantasie" konnten viele schöne Osterblumen erworben werden. Foto: Luisa Killisperger

Die Kinder haben gemeinsam mit ihren Betreuerinnen Lieder eingeübt, die sie zum Besten geben. Auch Stadtpfarrer Christoph Leutgäb ist gekommen. Mit Weihwasser segnet er alle Anwesenden, den gesamten Platz und die Palmbuschen, die die Kinder für den Ostermarkt gebunden haben. Der Markt ist damit eröffnet: Es gibt selbst gemachte Marmeladen, gebastelte Dekorationen, Blumen und natürlich Verpflegung. "Wirklich wunderschön", sagt eine Marktbesucherin und packt gleich zwei von Kinderhänden verzierte Kerzen in ihren Korb. Der Erlös soll vollständig dem Kindergarten für einen geplanten Ausflug zugutekommen. Die geplante Gartenerweiterung stieß jedoch auf einige Hindernisse. Wie ist es letztendlich doch noch dazu gekommen?

Das lange Warten im Kindergarten St. Christophorus hat ein Ende

Bereits im Sommer letzten Jahres hatte der Kindergarten den Antrag für die geplante Gartenerweiterung um den Parkplatz an der Auerbergstraße gestellt. "Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass der Antrag durchgegangen ist", so Kerstin Ziegler vom Elternbeirat. Für die knapp 100 Kinder sei es auf der Grünfläche rund um das Gebäude einfach zu eng geworden. Deswegen musste eine Lösung her, damit die Kinder genug Platz zum Toben an der frischen Luft haben. Doch der Weg vom Antrag bis zur Genehmigung war nicht einfach. Teilweise mussten die Betreuerinnen ihre Zeit damit verbringen, Strichlisten über den Autoverkehr auf dem Parkplatz zu führen, um die tatsächliche Nutzung des Parkplatzes festzustellen. "Da wir uns als Eltern darüber bewusst sind, dass die Parksituation im Kindergartenbereich zu den Bring- und Abholzeiten etwas schwierig ist und wir durch unseren Antrag keine Nachteile für die Nachbarschaft erreichen wollten, haben wir drei Wochen lang Protokoll über die Parknutzung geführt und dem Antrag beigelegt", erklärt Ziegler.

Damit sollte verdeutlicht werden, dass der Parkplatz kaum genutzt wurde und für den Kindergarten eine sinnvolle Ergänzung sei. Auch die Situation mit den Nachbarn sei nicht immer optimal gewesen, denn ursprünglich sollte auf dem Parkplatz und dem anliegenden Spielplatz der Neubau des Kindergartens St. Anna Platz finden. Doch Anwohner protestierten gegen die geplante Bebauung und fürchteten ein vermehrtes Verkehrsaufkommen und Lärm. Mit Erfolg, der Neubau entsteht derzeit an der Römerstraße.

Deswegen hofft der Kindergarten nun umso mehr darauf, dass der neue "Garten der Phantasie" von allen Seiten gut angenommen werde. Und Phantasie braucht es bei dem "Garten" wirklich ein wenig. Da der Parkplatz weiterhin der Stadt Schwabmünchen gehört, kann er nicht vollständig verändert werden. Die gepflasterte Fläche bleibt daher, wie sie ist. Allerdings konnte der Elternbeirat mithilfe der Sponsoren und einigem an Kreativität die Asphaltfläche in eine Rennbahn mit Waschstraße und Tankstelle für Kinderfahrzeuge verwandeln.