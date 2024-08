Eine Reise um die Welt als toller Höhepunkt

Zum Ende des Kindergartenjahres feierten die Kinder, Eltern und Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam ein großes Sommerfest in der Evangelischen Kindertageseinrichtung Luise Scheppler. Die Vorbereitungen dafür liefen schon Wochen zuvor auf Hochtouren, schließlich sollte das Jahresthema „Wir sind alle Kinder einer Welt“ in einem Stück vorgetragen werden.

So bekamen die rund 400 Gäste am Tag des Sommerfestes die Geschichte vom kleinen Mädchen namens Blümchen, das die Welt entdeckt, erzählt und gezeigt. Blümchen bereiste verschiedene Länder und Kontinente, auf denen sie von den Kindergarten- und Krippenkindern in selbstgebastelten Kostümen musikalisch empfangen wurde. Die wichtige Botschaft, die die Kinder in diesem Kindergartenjahr mitgenommen haben, mündete in dem lauthals vorgetragenen Lied: „Wir sind Kinder einer Welt in der einen Welt. In Asien oder Afrika, überall sind Kinder da. Ob groß, ob klein, ob nah, ob fern – wir haben alle Kinder gern.“

Der Diakonieverein Schwabmünchen-Lechfeld-Stauden unterstützte das Sommerfest mit einer Tombola. Die Einnahmen daraus wurden zu 100 Prozent gespendet und sogar großzügig aufgerundet. Die Spende soll für Ausflüge, Spielmaterial oder sonstige sinnvolle Anschaffungen der Kindertageseinrichtung verwendet werden. Jüngst wurde ein Scheck in Höhe von 500 Euro übergeben. (AZ)