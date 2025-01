Eine Umleitung soll die Weberstraße vor Überflutung schützen

Seit Jahren haben die Anlieger des östlichen Teils der Weberstraße, vor allem im Bereich am Abzweig zur Mühlstraße, bei Starkregen Sorgenfalten auf der Stirn. Denn dort ist das sogenannte RÜB II unter der Straße - ein Regenüberlaufbecken mit einen Volumen von fast 350 Kubikmetern. Fällt viel Regen, dann ist das Becken schnell voll und läuft über - aus den Kanalschächten auf die Straße und dann in die umliegenden Grundstücke. Grund dafür ist, dass selbst wenn kein Hochwasser ist, die ankommenden Wassermengen die Leistungsfähigkeit des Beckens übersteigen. Das Problem soll nun mit einer Umleitung gelöst werden, doch die gestaltet sich nicht so einfach.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weberstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umleitung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis