Eislaufplatz in Schwabmünchen öffnet am Samstag

Schlittschuhlaufen ohne Eis: Der 600 Quadratmeter große Kunsteisplatz an der Jahnstraße kann ab 17. Dezember wieder kostenlos genutzt werden.

Auf 600 Quadratmetern können die Schwabmünchner Bürgerinnen und Bürger und Gäste auf dem Eislaufplatz an der Jahnstraße nach Lust und Laune ihre Runden drehen. Und dabei wird der Geldbeutel nicht belastet, denn der Platz kann kostenlos genutzt werden.

Die Stadt Schwabmünchen hat circa 100.000 Euro in eine Kunststoffeisbahn investiert, die allen Sportbegeisterten zur Verfügung steht. Nachdem eine solche Bahn zunächst zu Testzwecken ausgeliehen wurde und auf großen Zuspruch gestoßen ist, hat sich der Stadtrat im Jahr 2012 zum Kauf der Bahn entschlossen.

Die Fläche ist beleuchtet

Die Kaufentscheidung fiel dabei für das getestete Kunststoffeis, das im Vergleich zu künstlichem Eis umweltfreundlicher ist, weil der enorme Stromverbrauch für die Kühlung entfällt. Die Herstellung eines Natureisplatzes, wie er früher in Schwabmünchen üblich war, ist nicht mehr möglich, da die Winter nicht mehr dauerhaft kalt genug sind. Die Eislauffläche ist beleuchtet, um auch am späteren Nachmittag Fahrspaß zu gewähren. Der Platz ist – neben dem traditionellen Hoigarten – die winterliche Attraktion in der Stadt.

Die Öffnungszeiten

Der Eisplatz ist montags bis freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Bei schlechter Witterung bleibt der Eislaufplatz geschlossen, ebenso am 24. und 31. Dezember.