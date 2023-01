El Mago Masin: kurioser Comedy-Abend in der Buchhandlung Schmid

In der Buchhandlung Schmid startet man ins neue Veranstaltungsprogramm mit einem Comedian, der dem Liegestuhl huldigt: skurril, musikalisch und tiefgründig.

Es geht wieder los. Nach einer kleinen Winterpause steigt die Buchhandlung Schmid aus Schwabmünchen wieder ins Kulturprogramm ein. Und Hans Grünthaler startet gleich mit einem ganz interessanten Künstler, einem "unfassbaren" Comedian, der am Samstag, 7. Januar, im Kunstverein Schwabmünchen auftritt.

El Mago Masin, sein Vorname ist eigentlich Wolfgang, hat Aquaristik und Gitarre studiert, verdiente sein Geld lange als Musiklehrer, hat hüftlange Dreadlocks und wirkt auf der Bühne leicht verwirrt. Dazu passen seine skurrilen bis dadaistischen Lied- und Wortinhalte und seine Angaben zu seinem Geburtsjahr: entweder 1969 oder 1980. Privat ist er allerdings ganz solide: verheiratet, zwei Kinder.

Magins neues Programm nennt sich "100 Jahre Liegestuhl"

In seinem neuesten Programm "100 Jahre Liegestuhl" entführt der Mittelfranke das Publikum in eine Welt, in der er zum Beispiel eine Pflanze aus Plastik gießt, konspirative Erlebnisse erzählt und ein unterschätztes, klappbares Möbelstück feiert, das für Ruhe und Gelassenheit steht. Eine funkelnde Hommage an den Liegestuhl. "Denn in ihm sind wir alle gleich – gleich glücklich", sagt er.

Der Künstler entführt in eine Welt, raus aus dem Alltag in einen kuriosen Kosmos, in tiefgründigen Nonsens, in wahnwitzige Lieder, in anarcho-komische Geschichten. Manche behaupten, Masins Humor sei sinnfrei. Aber dem Mittelfranken gelingt es trotzdem, bei seinem Publikum ein erstaunliches Kopfkino auszulösen, es in eine groteske Welt mit erstaunlich hintergründigem Humor zu entführen. Damit begeistert er seit Jahren nicht nur sein Live-Publikum zwischen Spitzbergen und Bibione, sondern auch in Funk und Fernsehen.

Karten für die Veranstaltung von El Mago Masin am Samstag, 7. Januar, ab 20 Uhr beim Kunstverein Schwabmünchen gibt es in der Buchhandlung Schmid und eventuell an der Abendkasse.