Das endgültige Ende der "Krone" steht bevor

Plus Derzeit stehen noch die Grundmauern der ehemaligen Schwabmünchner Wirtschaft. Nach dem bevorstehenden Abriss sollen zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Anwohner haben große Sorgen.

Der ehemalige Gasthof Krone steht schon seit einigen Jahren leer, zuletzt war dort ein asiatisches Restaurant. Doch bald wird das Gebäude Geschichte sein. Das noch im Gerippe stehende Wirtshaus stammt aus dem Jahr 1885, doch die Geschichte der "Krone", früher auch "Schlössle-Wirt" genannt, reicht weiter zurück.

Anfang der 1800er-Jahre wurde die Krone von Joseph Eser eröffnet - mitsamt einer Brauerei. 1884 brannte der Gasthof ab und wurde wieder neu aufgebaut. Bis 1908 wurde die Brauerei betrieben, dann wurde die Krone von der Aktienbrauerei Kaufbeuren übernommen. Doch nicht nur als Gastwirtschaft war die "Krone" von großer Bedeutung für Schwabmünchen. 1921 wurde dort der heutige Trachtenverein "Alpengruß" Schwabmünchen gegründet. Dadurch ist die Krone auch die Wiege der Trachtenkapelle Alpengruß. Anfang der 1970er-Jahre bauten die Trachtler den Keller des Gasthauses aus und schafften auch eine Kegelbahn, sodass die Krone auch der Gründungsort des Schwabmünchner Kegelclubs Fortuna ist. Auch für viele andere Vereine, wie den Schachklub, den Krankenunterstützungsverein oder den Zitherverein, war die Krone eine Heimat.