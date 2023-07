Ende in einem Jahr: Bus befördert künftig keine Kindergartenkinder mehr

Ein Bus fährt die Kinder aus einigen Schwabmünchner Stadtteilen zum Kindergarten. Diesen Service wird es aber nicht mehr lange geben.

Kindergartenkinder aus den Schwabmünchner Stadtteilen Birkach, Klimmach und Leuthau werden mit dem Schulbus zum Kindergarten nach Schwabegg und wieder zurückgefahren. Eine Begleitperson achtet während der Fahrt auf die Kinder. Das heißt, die Eltern müssen die Kinder nicht selbst in die Betreuung bringen und dort wieder abholen. Das ist ein freiwilliger Service der Stadt Schwabmünchen, die trotz finanzieller Beteiligung der Eltern dafür jedes Jahr etwa 6000 Euro draufzahlt. Dieses Angebot endet aber spätestens in einem Jahr, das hat der Stadtrat in seiner aktuellen Sitzung beschlossen.

Zur Diskussion stand auch die sofortige Einstellung. Denn es tun sich gleich mehrere Probleme auf: Zum einen wird der freigestellte Schulbusverkehr in den AVV integriert und zum anderen möchte die Busbegleitperson aus Altersgründen bald aufhören, "spätestens in einem Jahr", verriet die Frau in der Sitzung. Die Busse des AVV halten künftig nicht mehr direkt vor dem Kindergarten Don Bosco wie die freigestellten Schulbusse bislang, sondern nur noch an den etwas entfernteren regulären Haltestellen. Eine Mitarbeiterin des Kindergartens müsste die Kinder also jeden Morgen dort abholen und sicher zur Betreuungsstätte bringen. Beziehungsweise am Mittag wieder zur Bushaltestelle begleiten, was Personal bindet.

Kindergartenkinder dürfen ohne Begleitung nicht im Bus fahren

Sobald die Busbegleitdame ihren Dienst einstellt, dürfen die Kindergartenkinder im Bus ohnehin nicht mehr befördert werden. Denn Kinder unter sechs Jahren dürfen nicht ohne Begleitung Bus fahren oder am Straßenverkehr teilnehmen. So will es das Gesetz. Die Stadt geht zudem nicht davon aus, dass geeignetes Ersatzbegleitpersonal gefunden werden kann. Hauptamtsleiter Markus Rohrer verwies zudem auf den Gleichbehandlungsgrundsatz der Stadtteile: "Mittelstetten oder die Wertachau haben diesen Beförderungsservice nicht."

Da die Busbegleitdame, die bereits seit Jahrzehnten für die Stadt arbeitet, ihren Dienst noch ein Jahr anbietet, entschied sich der Stadtrat gegen die sofortige Einstellung des Fahrservices. Stefan Dölle (CSU) sprach sich für die befristete Fortführung aus: "Da wir das Angebot der Busbegleitperson haben, würde ich es annehmen und das bewährte Konzept noch ein Jahr fortführen." Ivo Moll (SPD) machte aber klar: "Das ist ein Sonderservice, den wir uns da leisten. Es gibt keine Beförderungspflicht der Stadt. Die Eltern sind dafür eigentlich zuständig."

Letztlich einigte sich der Stadtrat darauf, die Busbeförderung der Kinder bis zum Kindergartenjahr 23/24 weiter anzubieten und zu bezahlen. Danach soll sie aber definitiv eingestellt werden.

Seniorenfahrdienst ist in Schwabmünchen ein Erfolgsmodell

Um einen weiteren Fahrdienst ging es in der aktuellen Sitzung. Aber nicht für Kinder, sondern für Senioren. Der Seniorenfahrdienst ist ein Erfolgsmodell der Caritas und wird jedes Jahr mit bis zu 24.000 Euro von der Stadt Schwabmünchen bezuschusst. Das bleibt auch in den kommenden drei Jahren so, wie die Räte beschlossen haben. Im Jahr 2020 wurden 2180 Fahrten durchgeführt, 2021 waren es 2400 Fahrten für Schwabmünchen, Großaitingen und Hiltenfingen. Häufig handelt es sich um Fahrten zu Ärzten.

In Schwabmünchen bietet die Caritas seit etwa neun Jahren den Seniorenfahrdienst an. Mit an Bord ist von Beginn an auch die Gemeinde Hiltenfingen und seit Juni 2016 auch Großaitingen. Der Zuspruch ist groß, das Angebot – wird – im Gegensatz zum gescheiterten Rufbus – genutzt. Einen großen Teil der Kosten tragen die Kommunen, zudem gibt es eine Förderung des Landkreises.

Senioren ab 70 Jahren und Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können zu allen Zielen in den benachbarten Gemeinden gefahren werden. Ein Service von Tür zu Tür, egal ob es zum Arzt, zum Einkaufen oder ins Café geht. Das Angebot ist leicht verständlich: Zu bestimmten Zeiten können die Senioren den Fahrdienst zu günstigen Konditionen nutzen. Eine einfache Fahrt kostet dann drei Euro. Außerhalb der angebotenen Zeiten wird es teurer.