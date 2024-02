Das endgültige Ende der "Krone" steht bevor

Ich frage mich, wie man etwas genehmigen kann, was die umliegenden Häuser gefährdert? Abgesehen davon, dass der Bauträger nicht sehr seriös zu sein scheint. Es ist überhaupt schade, dass so ein Gebäude weichen muss. Ich bin sicher, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, die auch städtebaulich besser zu diesem Ensemble aus Fuggerschloss, Frauenkapelle etc. gepasst hätten. Hat man eigentlich jemals angedacht, dieses Traditionsgebäude zu sanieren und in Wohnungen umzufunktionieren. In Bobingen hat dies mit der alten Brauerei recht gut geklappt.

