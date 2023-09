Endlich geht es los: Der Schwabmünchner Michaelimarkt startet

Das größte Volksfest im südlichen Landkreis beginnt: Was in den kommenden Tagen in Schwabmünchen alles los ist. Auch Ministerpräsident Söder ist zu Gast.

Kettenkarussell, gebrannte Mandeln, Schiffschaukel, Lebkuchenherzen und vieles mehr: Am Donnerstag startet der Michaelimarkt in Schwabmünchen mit dem Vergnügungspark und dem Festzelt ab 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Holzheystraße. Von Samstag bis Montag können die Gäste auch in der Garten- und Museumstraße über den Jahrmarkt mit mehr als 100 Händlern bummeln und auf dem Stadtplatz findet der Kunst- und Genussmarkt der Werbegemeinschaft statt. Die Fuggerstraße ist zudem am Sonntag für weitere Attraktionen, unter anderem für eine Oldtimer-Ausstellung, gesperrt. Die Geschäfte in der Stadt haben am Sonntag von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Im Lech-Wertach-Probenzentrum am Wasserturm ist am Samstag- und Sonntagnachmittag das TSV-Kasperletheater für Kinder zu sehen.

So viel kostet eine Maß Bier auf dem Michaelimarkt

Das neue Binswanger Festzelt startet heute, am Donnerstag, mit dem "Tag des Bieres". Die Maß Bier auf dem Münchner Oktoberfest kostet übrigens zwischen 12,60 und 14,90 Euro. Der neue Festwirt auf dem Schwabmünchner Michaelimarkt verlangt eigentlich auch zweistellig für den Liter Bier - 10,90 Euro, doch zum Einstand gibt es von den Ehepaaren Hatzelmann und Kempter, die zur Binswanger-Familie gehören, ein Gastgeschenk für die Besucherinnen und Besucher: am Donnerstag kostet die Maß 7,50 Euro. So günstig gab es das Bier auf dem Münchner Oktoberfest übrigens zuletzt im Jahr 2007.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Partyband Dolce Vita gibt Abschiedskonzert in Schwabmünchen

Am Freitag geht es gewohnt vertraut mit dem "Tag der Betriebe" weiter. Auch ein Abschied steht auf dem Programm: Der letzte Auftritt der Partyband "Dolce Vita" nach 30 Jahren im Binswanger-Zelt am Dienstagabend ab 19 Uhr. Die Showband will sich auflösen, Schluss soll im Oktober sein.

Söder besucht den politischen Abend in Schwabmünchen

Weniger Party, sondern Wahlkampf ist dann zum Abschied des diesjährige Michaelimarkts angesagt: Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bleibt das Zelt noch einen Tag länger als üblich stehen: Er besucht die CSU-Veranstaltung am Mittwoch ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Wer mit dem Auto anreist, kann am Leonhard-Wagner-Schulzentrum parken oder am Eisplatz in der Jahnstraße. Ein Heimfahrservice wird angeboten. Die Haltestellen befinden sich in der Hochfeldstraße bei der Firma Eberle und gegenüber am Friedhof.

Lesen Sie dazu auch