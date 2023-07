Endspurt für den "Sommer 100" in Schwabmünchen

Noch bis 19. August findet die Open-Air-Konzertreihe in Schwabmünchen statt. In diesem Jahr wird die Bühne auch von zwei Improvisationstheatergruppen bespielt.

Die zwanglose Veranstaltungsreihe Sommer 100, bei der Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen und zu Live-Musik auf der Wiese picknicken, geht in den Endspurt.

Eine Neuheit in diesem Jahr ist das Improvisationstheater. Smüsli aus Schwabmünchen macht am Donnerstag, 3. August, im Rathausgarten den Anfang. „Für mich persönlich ist der Auftritt etwas ganz Besonderes, da wir zum ersten Mal als Ensemble unsere Art Improtheater zu spielen, zeigen können. Ich freue mich darauf, einen Abend mit lustigen, herzerwärmenden, musikalischen und überraschenden Momenten zu schaffen. Am glücklichsten macht mich aber die Tatsache, dass wir einen Teil zur Kultur in Schwabmünchen beitragen“, sagt Raphael Wieser von Smüsli. Das Ensemble Lafalott gastiert am 10. August im Rathausgarten. Beim Improtheater erleben die Zuschauer und Zuschauerinnen Premieren, denn die Ensembles spielen zuvor nicht einstudierte Szenen. Die jeweiligen Themen und andere Vorschläge kommen für gewöhnlich aus dem Publikum.

Pop-Wochenende im Rathausgarten

Beim Pop-Wochenende tritt am Freitag, 4. August, die Band Who of Us im Rathausgarten auf. La Occasio singt am Sonntag, 6. August, auf dem Schwabmünchner Schrannenplatz vor Zullis Kneipe. Sommerliche Urlaubsgefühle erwecken die Bands Afroson am 11. August und "Fuente del Fuego" aus München am 12. August. Afroson erreicht dies mit afrokaribischen und kubanischen Rhythmen, Fuente del Fuego mit einer Flamenco-Tänzerin und spanischen Gitarren.

Als Zusatzveranstaltung hat sich die Schwabmünchner Schüler-Band The Sexy Sunglasses am 17. August spontan für einen Auftritt im Rathausgarten angemeldet. Die junge Band, bestehend aus Felix Weimann, 17, Marwin Haas, 16, Adrian Schedler, 18, Simon Widmann, 17, Florian Birkle, 17, und Julia Gattinger, 17, spielt querbeet von Rock bis Jazz und Swing. Der Eintritt ist kostenlos.

Lagerfeuer im Klimmacher Pfarrgarten

Unter dem Motto Musik am Lagerfeuer spielen am 18. August im Klimmacher Pfarrgarten zuerst Tanja Kitzberger & the Castaway Cowboy, anschließend Milksnitte. Der Eintritt ist frei, eine Bewirtung gibt es vor Ort. Das Konzert der Schwabmünchner Rock-Gruppe King B. sollte eigentlich im Juni stattfinden, wurde aber wegen des schlechten Wetters auf Samstag, 19. August, verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. (AZ)

