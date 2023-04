Energiekrise: "Manche Kunden tragen daheim einen dicken Pulli"

Der Schwabmünchner Kaminkehrermeister und Gebäudeenergieberater Florian Bock verrät im Interview, wie sich seine Arbeit verändert hat.

Seit dem Krieg in der Ukraine ist von einer Energiekrise die Rede, also Erdöl, Gas, Strom hatten sich in einem kurzen Zeitraum stark verteuert. Inwiefern hat sich Ihre Arbeit als Kaminkehrer verändert?



Bock: Generell war und ist eine Angst bei den Kunden festzustellen. Es stehen Fragen im Raum wie: Kriegt man noch Gas? Was kostet es in Zukunft? Es hat außerdem ein Umdenken stattgefunden, dass Energie wertvoll ist. Als Kaminkehrer werde ich vermehrt darauf angesprochen und gefragt, wie sich Energie einsparen lässt oder ob die eigene Heizung auch effizient ist.

Um Kosten zu sparen, heizen viele Menschen weniger. Ist es spürbar kälter als früher, wenn Sie die Häuser betreten?



Bock: Ja, das merkt man schon. Die ein oder anderen öffnen mit einem dickem Pulli die Tür, weil Gas teuer geworden ist.

Und wie ist die Stimmung, wenn Sie zu den Menschen nach Hause kommen?



Bock: Generell freuen sie die Kunden, wenn sie einen Glücksbringer sehen. Denn das hat sich nicht verändert, man ist immer noch als Glücksbringer angesehen - was auch schön ist. Ansonsten ist die Angst durch den Krieg und die Energiekrise zu spüren, die Kunden sind verunsichert.

Was können Sie den verunsicherten Kunden sagen?



Bock: Ich versuche, die Kunden über den neuesten Stand aufzuklären. Das ist wichtig, weil sich der Gas- und Strommarkt ständig verändert. Ansonsten erkläre ich, wie jeder Energie einsparen kann.

So lässt sich beim Heizen Energie sparen 1 / 7 Zurück Vorwärts Raumtemperatur prüfen: Jedes Grad weniger spart sechs Prozent Heizkosten.

Heizung entlüften: Regelmäßiges Entlüften Ihrer Heizkörper spart 15 bis 30 Prozent Energie.

Stoßlüften: Statt längerem Lüften auf Kipp verbraucht man beim Stoßlüften weniger Energie.

Rollläden schließen: Abends die Rollläden runter, um Wärme im Raum zu halten.

Zeitschaltuhr aktivieren: Oftmals heizt eine Warmwasser-Pumpe, obwohl gerade kein Warmwasser gebraucht wird. Eine Zeitschaltuhr für die Pumpe kann sich lohnen.

Heizrohre isolieren: Wenn es im Heizungskeller wärmer als in anderen Kellerräumen ist, kann das an schlecht isolierten Heizungsrohren liegen, die für Wärmeverluste sorgen.

Hydraulischer Abgleich bei Heizkörpern: Ein Fachmann kann dafür sorgen, dass jeder Raum die richtige Wärmemenge erhält. (Quelle: LEW)

Sie sind Gebäudeenergieberater. Werden Sie jetzt verstärkt angefragt? Wie läuft so eine Beratung ab?



Bock: Die Nachfrage ist groß. Bei der unabhängigen Energieberatung wird ein Gebäude energietechnisch aufgenommen. Das Gespräch dauert ein bis zwei Stunden. Der Kunde erhält dann verschiedene Möglichkeiten zur Einsparung. Wir Energieberater informieren auch über Förderungen für die energetische Sanierung von Fenstern, Haustüre oder Dach bei Einhaltung bestimmter Mindestanforderungen.

Welche Tipps können Sie noch geben, um Energie zu sparen?



Bock: Am besten sollte die Heizungsanlage auf Effizienz überprüft werden. Bei Gasheizungen ist das ja gerade auch Pflicht. Dann die Heizung dementsprechend optimieren - mit Vorlauftemperatur oder Warmwassertemperatur. Wichtig ist auch das richtige Heizen: Wann wird verstärkt Wärme benötigt? Außerdem empfehle ich richtiges Lüften, also Stoßlüften. Das heißt: Zweimal am Tag einen kurzen Luftaustausch ermöglichen. Bitte keine gekippten Fenster. Und eines dürfte auch klar sein: Jedes Grad weniger an Raumtemperatur spart Energie.

Wie heizen Sie daheim?



Bock: Aktuell heize ich mit einem Grundofen und mit einer Gasheizung. Beim Grundofen handelt es sich um einen Speicherofen, der mit Holz beheizt wird und sehr sparsam ist. Durch seine gemauerten Schamottzüge reicht ein einmaliges Heizen aus, die Speicherwärme wird dann langsam über einen langen Zeitraum wieder abgegeben. In einem Neubau würde ich je nach Platzbedarf eine Wärmepumpe oder Pelletheizung in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage einbauen.

Zur Person: Florian Bock, 38, lebt mit seiner Familie in Schwabmünchen. Er ist selbständiger Kaminkehrermeister und Gebäudeenergieberater.