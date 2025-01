Engel für Kinder, die unsere Hilfe brauchen

Das neunte Jahr in Folge haben die insgesamt 75 Mitarbeiter der Kunzmann-Parfümerien (Finck, Haberstock, Hubrich und Howerka) mit dem Verkauf von kleinen Engeln wieder die Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks unterstützt. Nach einer Woche waren die 2500 eingekauften persönlichen Schutzengel bereits ausverkauft. In den insgesamt acht privaten Parfümeriefilialen konnten insgesamt 7676 Euro gesammelt und an „Sternstunden e.V.“ übergeben werden.

