Schwabmünchen

12:00 Uhr

Entdeckung in der alten Mälzerei: Alte Ziegel erleichtern Sanierung

Plus Die alte Mälzerei an der Schwabmünchner Bahnhofstraße wird saniert. Nun kamen Hunderte alte Ziegel zum Vorschein, die für den Erhalt der alten Fassade wichtig sind.

Von Felicitas Lachmayr

Hunderte alte Ziegel liegen versteckt unter einer Gewölbedecke in der alten Mälzerei in Schwabmünchen. "Einen Sechser im Lotto", nennt Matthias Marte den Fund. Als Bauherr ist er für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes an der Bahnhofstraße zuständig. Die alten Steine waren für ihn eine Überraschung mit besonderem Wert, denn sie sind noch bestens erhalten.

