Er hat sein Leben radikal umgestellt

In einem Multivisionsvortrag berichtet Helmut Schuller, wie er nach einer schweren Diagnose wieder gesund geworden ist. Die Redaktion verlost Karten.

Als Helmut Schuller mit einer schweren Diagnose konfrontiert wird, fasst er den Entschluss, sein Leben zu ändern. Statt Tabletten oder operativen Eingriffen entscheidet er sich, seine Ernährungsweise radikal umzustellen und verordnet sich tägliche Bewegung mit dem Fahrrad. Nach neun Jahren der Ungewissheit steht fest, was die Schulmediziner für unmöglich hielten: Anhand seiner Lebensphilosophie „Ernährung, Bewegung, Glaube“ hat sich der Patient selbst geheilt.

Darüber will Schuller in einem Multivisionsvortrag am 24. Oktober in der Schwabmünchner Stadthalle berichten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Redaktion verlost für den besonderen Abend drei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt eine E-Mail bis 17. Oktober (12 Uhr) an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte die Anschrift nicht vergessen. Die Gewinner werden nach der Auslosung schriftlich benachrichtigt.

Mit dem Fahrrad von Weiden nach Santiago

Im Vortrag geht es nicht nur um den Lebenswandel von Helmut Schuller, sondern im Kern auch um den Jakobsweg. Denn während der Zeit seiner Krankheit reifte in dem früheren Unternehmer der Wunsch, im Heiligen Jahr 2010 den Jakobsweg zu unternehmen. Voller Energie und neuer Lebenskraft pilgerte der 67-Jährige schließlich mit dem Fahrrad von Weiden nach Santiago de Compostela und Finisterra, bis ans „Ende der Welt“. Mit seinem Live-Vortrag erzählt er seine Geschichte.

Karten für den Vortragsabend in der Stadthalle Schwabmünchen gibt es regulär unter anderem bei www.reservix.de oder den Servicepartner der Schwabmünchner Allgemeine: Schreibwaren Wenger am Schrannenplatz in Schwabmünchen und Bücher di Santo in Bobingen. (mcz)