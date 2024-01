Er lässt den Helden Elrik Abenteuer bestehen

Plus Benjamin Kralik aus Schwabmünchen schreibt Fantasy-Bücher. Wie er auf die Ideen kommt und was er sich vorgenommen hat.

Elfen, Zwerge und Magie - so bunt und fantastisch sieht die Welt von Benjamin Kralik aus. Der 26-Jährige schreibt Fantasy-Bücher. Zwei davon hat der Schwabmünchner sogar schon veröffentlicht und am Dritten arbeitet er gerade.

Seine Trilogie, „Die Zeta-Chroniken“, hat er selbst konzipiert und verfasst. Darin geht es um den Helden Elrik, der in einer magischen Welt lebt und eines Tages auszieht, um seiner kranken Mutter zu helfen. Auf seiner Reise muss er viele Gefahren überwinden, findet aber auch seine große Liebe und kämpft letztendlich gegen eine Parasiten-Plage, die sogenannten Zeta. „Ein kleiner Niemand wird zum Helden“, beschreibt Kralik die Handlung. „Es ist eine Geschichte darüber, was man alles erreichen kann, wenn man ein größeres Ziel hat“. Auch Kralik selbst arbeitet auf ein großes Ziel hin.