Erasmus-Abschluss: Schüler aus drei Ländern reisen gemeinsam

Das Erasmus-Projekt des Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Gymnasiums steht im Zeichen der Völkerverständigung. Bei der Abschlussveranstaltung war einiges geboten.

Völkerverständigung, das war nur eines der großen Themen des "Erasmus-Projekts" des Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Gymnasiums (LWG) zusammen mit je einer Schule aus Frankreich und Italien. Bei der Abschlussveranstaltung in Schwabmünchen zeigten rund 60 Teilnehmer aus drei Ländern, was in den verschiedenen Arbeitskreisen geleistet wurde und wie die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Tagen und Wochen zusammengewachsen sind. Das Erasmus-Programm wurde 1987 von der EU ins Leben gerufen und hat sich zu einem der bekanntesten Austauschprogramme entwickelt. Die EU fördert unter anderem mithilfe von Erasmus mehrwöchige oder mehrmonatige Lernzeiten im Ausland für Schüler, Studierende und Azubis.

Schüleraustausch gibt es im Leonhard-Wagner-Gymnasium schon lange. In der besonderen Form des Erasmus-Projekts gibt es diese Art der internationalen Verständigung ebenfalls seit vielen Jahren. In den vergangenen drei Jahren litt es aber ganz besonders unter den schwierigen Bedingungen, die die Corona-Pandemie diktierte. Immer wieder bereiteten die Lehrer der drei Schulen in Schwabmünchen, Paris und Reggio Emilia Treffen und Programme vor, immer wieder mussten sie ausfallen. Trotzdem gelang es dem LWG, mit einer Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern nach Frankreich und Italien zu reisen.

Die Bayern zeigen ihren Gästen aus Italien und Frankreich ihre Heimat

Die große Abschlussveranstaltung fand jetzt in Schwabmünchen statt. Eine Woche reisten und arbeiteten die Gruppen aus drei Ländern mit Schülern und Schülerinnen aus neunten und zehnten Klassen miteinander. Zwei Tage davon zeigten die Bayern den Gästen ihre Heimat, zum Beispiel die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau bei Füssen, das Münchner Olympia-Stadion und mehr. Drei weitere Tage waren Workshops gewidmet, die alle in englischer Sprache abliefen.

"Neben dem gegenseitigen Kennenlernen und der Freude an den Veranstaltungen lief das Sprachelernen ganz automatisch mit und trug sehr zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler bei der Verwendung einer Fremdsprache bei", so Frank Schweizer, der das Schwabmünchner Erasmus-Projekt seit 15 Jahren leitet. "Die Veranstaltungen sind historisch und politisch motiviert, sollen helfen, einen Lerneffekt aus dem Zweiten Weltkrieg zu erzielen, Freundschaften entstehen zu lassen, zur Völkerverständigung beizutragen, Europa mit Leben zu erfüllen." Natürlich sei es auch wichtig, so der Gymnasiallehrer, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Projekt eine gute Zeit und Spaß zusammen haben. Gewohnt wird übrigens jeweils bei Gastfamilien der Schüler. Die trotzdem entstehenden Kosten werden von der Erasmus-Stiftung getragen.

Teamwork steht beim Schwabmünchener Erasmus-Projekt im Vordergrund

Am Abschlussnachmittag im Leonhard-Wagner-Gymnasium, zu dem auch die Eltern der Teilnehmer geladen waren, zeigten alle Beteiligten, was sie im Teamwork erarbeitet hatten. Schattenspiele, kleine Theaterstücke, Videoclips, Kunstausstellungen, Kochtipps und mehr. "Happiness" hieß das Programm. "Dabei wurden viele Inspirationen aus den vergangenen Tagen und Jahren verarbeitet. Jeder alle konnten zeigen, was sie selbst unter Happiness verstehen." Schweizer freute sich über den großen Ideenreichtum und das gute Zusammenwirken aller im Programm.

Schulleiter Alexander Pfaffendorf lobte die Lehrkräfte sowie die Schüler und deren Eltern für die viele organisatorische Arbeit. Der Nachmittag zeige, dass das Erasmus-Projekt hervorragende Früchte getragen habe.