Erfolgreiche Hunde bei der Prüfung der Jägervereinigung Schwabmünchen

Plus Die Jägervereinigung Schwabmünchen hat wieder eine Prüfung für Jagdhunde angeboten. Auch Gehorsam und Schussfestigkeit wurden bewertet.

Bei der Ausübung der Jagd ist ein brauchbarer Jagdhund unverzichtbar und teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb hat die Jägervereinigung Schwabmünchen auch dieses Jahr wieder einen Vorbereitungskurs für die Qualifizierte Brauchbarkeitsprüfungsordnung für Jagdhunde (QBPO) angeboten.

Das neue Ausbildungsteam mit Hundeobfrau Andrea Bettighofer und dem stellvertretenden Hundeobmann Reiner Wagner hatte die Hunde zusammen mit einem Helferteam auf die Prüfung vorbereitet. Vom Frühjahr bis Ende September wurde mit den Jagdhunden wöchentlich trainiert. Am Kurs haben verschiedene teilgenommen, vom Dackel bis zum großen Vorstehhund waren alle mit viel Eifer dabei. Am Prüfungsmorgen sorgte die Jagdhornbläsergruppe der Jägervereinigung Schwabmünchen unter der Leitung des zweiten Vorsitzenden Johann Vogt für einen traditionellen Auftakt.