Erfolgreiches Schwimmerduo aus Schwabmünchen glänzt in Dresden

Nach mehrjähriger Pause traten zwei Sportlerinnen der Schwimmabteilung des TSV Schwabmünchen zum Jahresabschluss beim hochklassigen 32. Internationalen Dresdner-Christstollen-Schwimmfest an. Hier trafen sich 65 Vereine aus Deutschland, Tschechien, Spanien und der Ukraine. Chiara Schießler (Jahrgang 2014) ging bei diesem dreitägigen Wettkampf insgesamt zehnmal zum Startblock. Über 200 Meter Schmetterling stand sie schließlich als Siegerin fest und durfte statt der üblichen Goldmedaille einen Dresdner Christstollen in Empfang nehmen. Fast noch höher zu bewerten ist jedoch der neue schwäbische Altersklassenrekord der Zehnjährigen über 50 Meter Freistil in 0:31,96 Minuten. Über 100 Meter Freistil, 200 Meter Freistil und 800 Meter Freistil schlug sie jeweils als Zweitplatzierte an. Den dritten Platz erreichte sie noch über weitere vier Schwimmlagen. Sämtliche absolvierten Disziplinen konnte sie in neuer persönlicher Bestzeit zurücklegen. Über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil hat sie die Qualifikationszeiten für die Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften spielend erreicht. Auch Emilia Kothe steigerte ihre persönlichen Bestzeiten bei jedem ihrer sieben zurückgelegten Starts. Über 50 Meter Freistil gelang ihr ein ausgezeichnetes Rennen in 0:28,75 Minuten. Die direkte Qualifikation zur Deutschen Jahrgangsmeisterschaft 2025 in Berlin verpasste sie damit vorläufig um einen Wimpernschlag. 100 Meter Freistil legte sie in 1:02,79 Minuten zurück, über 800 Meter Freistil erreichte sie wie ihre Vereinskameradin die Pflichtzeit für die Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften 2025.

