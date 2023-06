Schwabmünchen

06:30 Uhr

Erfolgsautor Boris Koch: "Die Wurzeln meiner Fantasie liegen in Langerringen"

Plus Am 14. Juni liest Autor Boris Koch in Schwabmünchen. Er ist in Langerringen aufgewachsen. Im Interview spricht er über die Herausforderungen beim Bücherschreiben.

Von Maximilian Czysz

Sie sind in Langerringen aufgewachsen. Haben Sie dort Ihre ausgeprägte Fantasie entwickelt?



Boris Koch: Es ist natürlich sehr gut möglich, dass ich auch anderswo Fantasie entwickelt hätte, meine Eltern hätten das sicherlich überall gefördert und ich hätte auch woanders Bücher gelesen. Aber ich hätte nicht dieselben Freunde gehabt und nicht denselben großen Garten des alten ehemaligen Bauernhofs, wäre nicht auf dieselben Bäume geklettert, nicht mit dem Rad in die Wälder der Stauden und mit dem Schlauchboot die Singold hinabgefahren. Ich hätte nicht im selben Verein Fußball gespielt und nicht den Hasen besessen, der mich letztlich zum „Kaninchenrennen“ inspiriert hat, und nicht all das erlebt, was in den „Mondschatzjägern“ oder „Vier Beutel Asche“ seine Spuren hinterlassen hat. Ich hatte insgesamt eine schöne, freie, inspirierende Kindheit und tolle Freunde, und damit liegen die Wurzeln meiner Fantasie sicher in Langerringen.

Wie sind Sie auf das Genre Fantasy-Romane gekommen?



Koch: Als Kind habe ich Abenteuergeschichten wie „Die Schatzinsel“, Karl May, „Tom Sawyer“ oder „Die drei Musketiere“ verschlungen und dann hat uns in der fünften oder sechsten Klasse der Kunstlehrer aus „Der Hobbit“ vorgelesen, damit wir die Szene malen. Ich habe das Buch vom ersten Moment an geliebt: das Abenteuer, den Humor, die so fremde und faszinierende Welt. Wir haben also gemalt und lautstark gebeten, dass unser Lehrer weiter vorliest, und er hat gelesen. Und ich habe gelauscht und dann das Buch selbst gekauft. Zum zwölften Geburtstag bekam ich „Der Herr der Ringe“. Das war so anders und schwieriger. Aber im zweiten Anlauf bin ich reingekommen – und es wurde zum wohl wichtigsten Buch meiner Teenager-Zeit. Auch wenn ich längst querbeet lese und schreibe, die Faszination, die von Abenteuergeschichten in fremden Welten ausgeht, hat mich nie ganz verlassen. Und so kam es zu Büchern wie dem „Drachenflüsterer“ oder „Dornenthron“ oder eben jetzt neu dem „Moorläufer“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen