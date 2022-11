Erneuerbare Energien: Schwabmünchner Firma wird ausgezeichnet

Die Firma Anton Hieber in Schwabmünchen wird für ihren Einsatz erneuerbarer Energien ausgezeichnet.

Alle zwei Jahre vergibt der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) in Kooperation mit der Wirtschaftsinitiative die Smart Living Professional Awards. Dabei werden Unternehmen ausgezeichnet, die in den vergangenen 24 Monaten ein Smarthome-Projekt umgesetzt und so das breite Anwendungsspektrum vernetzter Gebäudetechnik sichtbar gemacht haben.

Neben zwei Innungsbetrieben in Mannheim und Eckental wurde auch die Firma Anton Hieber in Schwabmünchen prämiert. Der Elektrobetrieb zeige, wie erneuerbare Energien nachhaltig genutzt werden können. Durch eine Photovoltaikanlage, ein integriertes Verschattungssystem, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Batteriespeicher und Elektromobilität sowie ein gebäudeübergreifendes Energiemanagementsystem sei die Firma ein Vorbild dafür, wie man sich von fossilen Energieträgern unabhängig machen kann. Außerdem lobte ZVEH-Präsident Lothar Hellmann den Firmeninhaber Anton Hieber dafür, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mithilfe vernetzter Technologien ihr Arbeitsumfeld ergonomisch und an individuelle Bedürfnisse anpassen können. (AZ)