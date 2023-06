Ernsthaft? Ein Oberpfälzer in Langerringen

Er ist ein alter Bekannter in Schwabmünchen: Kabarettist Mathias Kellner. Der niederbayerische Oberpfälzer tritt mit seinem Programm „Ernsthaft?“ in Langerringen auf.

Er kommt aus Lauf an der Pegnitz und reist direkt weiter nach Furth im Wald. Der Terminkalender von Mathias Kellner ist gut gefüllt. Allerdings tourt er vorrangig durch Süddeutschland. Kein Wunder, im Norden Deutschlands würden sie seinen Dialekt wohl kaum verstehen. Denn er liebt sein Niederbayerisch-Oberpfälzerisch in Wort und Gesang. Und das ist gut so, denn dadurch kommt der Singer/Songwriter aus dem 600-Seelen-Dorf Münster sehr authentisch rüber und begeistert sein Publikum mit den hemdsärmeligen Geschichten aus seiner ländlichen Heimat, aus seinem Berufs- und Privatleben mal melancholisch wie im „Radieserlwalzer“, mal urkomisch wie in der „Abspülmeditation“, und das mit rau-sanfter gewaltiger Stimme. Balladen liegen ihm ebenso wie grooviger Blues.

„Eigentlich spiele ich vorrangig für mich, weil ich nur auf der Bühne so sein kann, wie ich wirklich bin. Dort sauge ich aber auch die Energie aus dem Publikum auf. Ich brauche die Bestätigung von außen, den Applaus, das Schulterklopfen, die bestätigenden Worte.“ Karriere machen, das ist Kellner bis heute nie in den Sinn gekommen. „Ich bin auch nicht auf dem Weg irgendwo hin. So wie mein Leben jetzt ist, das passt zu mir. Mal sehen, wie es weitergeht.“

Mathias Kellner tritt in Langerringen auf

So zufrieden wie derzeit war Kellner nicht immer mit sich, denn sein Weg zum Berufsmusiker war steinig, mühevoll, zunächst von wenigen Einnahmen und vielen Nebenjobs geprägt. Inzwischen hat er mehr als 200 Lieder geschrieben hat, für seine Band The Kellner vorrangig in Englisch, für seine Soloauftritte in seinem Heimatdialekt. Inzwischen ist er Sänger, Songschreiber, Schauspieler, schrieb unter anderem am Soundtrack zu „Dampfnudelblues" mit und arbeitete am Musical „Der Watzmann ruft“ mit.

Der 39-Jährige, der schon mit neun Jahren Gitarrenunterricht erhielt, spielt und singt alles auswendig, ja bietet sogar Zugaben auf Zuruf. Seine Spontanität gehört zu seinen Markenzeichen.

Mathias Kellner spielt am Donnerstag, 22. Juni, auf Einladung der Buchhandlung Schmid ab 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen. Karten gibt es in der Buchhandling in Schwabmünchen oder im Internet. Für unter 25-Jährige liegen zehn Freikarten bereit. Sie müssen in der Buchhandlung abgeholt werden.