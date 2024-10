Erst vergessen, dann verschwunden

Am Mittwoch gegen 20 Uhr hatte eine Radfahrerin in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen ihren Rucksack abgestellt. Und dann vergessen: Als sie zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Rucksack verschwunden war.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen zu einem möglichen Diebstahl aufgenommen. Sie schließt aber nicht aus, dass der Rucksack im Fundbüro der Stadt noch abgegeben wird. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)