Schwabmünchen

Erwin Pelzig will "die durchgeknallte Welt" verstehen

Plus Frank-Markus Barwasser grantelt wieder im Augsburger Land: Nach einer kreativen Pause und zwei Jahren Pandemie geht der tiefsinnige Franke in Schwabmünchen auf die kleinen und großen Kränkungen ein.

Von Marcus Angele

Herr Barwasser, in den vergangenen Jahren ist es etwas ruhiger um Sie geworden. Ihre prämierte Sendung "Pelzig unterhält sich" hat ja fast jeden Preis abgeräumt. Ende 2015 kam dann eine Kreativpause – sind Sie jetzt wieder voller Inspiration?



Frank-Markus Barwasser: Ich bin in den letzten Jahren auf der Bühne weiterhin aktiv gewesen. Allerdings habe ich die Zahl meiner Auftritte im Vergleich zu früher reduziert, was vor allem mit der Geburt meines Sohnes zu tun hatte. Eine richtige Zwangspause hat mir nur das Virus beschert, leider. Aber seit letztem Sommer bin ich mit dem aktuellen Programm wieder unterwegs. Über einen Mangel an Inspiration kann ich mich nicht beklagen, im Gegenteil. Beim Blick in die Welt weiß ich oft gar nicht, wo ich zuerst ansetzen soll. Beim Lesen und Schreiben frage ich mich dann oft, waren die Zeiten früher harmloser, oder war ich es?

