Es geht wieder aufwärts mit der Kultur in Schwabmünchen

Buchhandlungs-Chef Hans Grünthaler stellt sein neues Frühjahrsprogramm vor. Das Interesse der Leute steigt wieder, wenn auch langsam.

Es geht wieder aufwärts mit dem Interesse an Kultur in Schwabmünchen, wenn auch nur sehr langsam. Das zumindest sagt Hans Grünthaler, der Chef der Buchhandlung Schmid. Auch darauf abgestimmt hat er jetzt sein neues Programm vorgestellt, das für die Monate Januar bis Mai 15 Veranstaltungen umfasst. Der Vorverkauf hat schon begonnen. "Die Tendenz zeigt ganz leicht nach oben", so beschreibt Hans Grünthaler die Auslastung seiner Kulturveranstaltungen. Dabei gebe es natürlich starke Höhen und Tiefen, die von ausverkauft bis dünn besetzt reichen. "Der Normalfall liegt meist bei unter 50 Prozent der früheren Besucherzahlen."

Menschen haben sich während Corona zu sehr ans heimische Sofa gewöhnt

Warum seine Kulturveranstaltungen nicht mehr so gefragt sind wie vor der Pandemie, dafür kann er eine ganze Reihe von Gründen nennen: Alles werde derzeit teurer. Die Haushalte ächzten unter einer Kostenexplosion in allen Lebensbereichen. Allerdings: Bücher sind nur um etwa zwei Prozent teurer geworden und die Kulturpreise gar nicht. Die Bürgerinnen und Bürger hätten sich in der Corona-Zeit so sehr an ihr heimisches Sofa gewöhnt. Und die derzeitige Grippewelle spiele sicherlich auch eine Rolle. Man sei entweder selbst krank oder scheue den Kontakt mit vielen Menschen auf relativ engem Raum.

"Ich finde es sehr schade für die gesamte Kulturszene und vor allem für die Künstler, besonders im Kleinkunstbereich, dass es immer schwieriger wird, kostendeckend zu arbeiten, da die Vorverkaufszahlen kaum noch kalkulierbar sind. Deshalb haben schon viele professionelle Kleinkunstbühnen aufgeben müssen", so der Buchhändler.

Grünthaler hatte sich eigentlich für 2023 vorgenommen, weniger Veranstaltungen ins Programm zu nehmen, um den Geldbeutel der Kulturwilligen nicht zu sehr zu strapazieren. "Doch das ist mir nur geringfügig gelungen. Ich habe im kommenden Jahr doch drei Veranstaltungen pro Monat im Programm." Der Grund dafür: "Ich habe so viele Anfragen von Künstlern, da fällt es mir immer schwer, nein zu sagen."

Ein Lesesessel aus der eigenen Wohnung für Autorenlesungen

Der Buchhändler liebt es einfach zu sehr, sich auch kulturell zu engagieren, auch wenn es ihn viel Zeit kostet. "Ich brauche regelmäßig sechs bis acht Stunden, eine Veranstaltung vor- und nachzubereiten", erzählt er. Inzwischen hat er eine umfangreiche Licht- und Tontechnik angeschafft, um die Auftritte möglichst perfekt zu gestalten. "Das schätzen die Künstler sehr", weiß er. Für Bands mit mehreren Musikern hat er sogar schon einen Tontechniker engagiert, um den Abend möglichst wirkungsvoll gestaltet zu haben. Für Lesungen holt er manchmal sogar seinen Lesesessel aus der eigenen Wohnung, um es dem Autor so heimelig wie möglich zu machen. "Ich habe einfach eine bestimmte Vorstellung, wie der Abend laufen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, dafür tue ich alles, was ich kann."

Mit viel Freude stellte Grünthaler sein neues Programm zusammen und achtete auf eine gelungene Mischung von Lesungen, Konzerten und Kabarett. Die Künstler kommen nicht nur aus Deutschland und Österreich, sondern auch aus Skandinavien, Schottland, Irland und mehr. Darunter sind ganz neue, aber auch bekannte Gesichter. Auf eine bestimmte Richtung bei seinen Veranstaltungen möchte sich Grünthaler nicht festlegen. "Mir ist ein breites Spektrum wichtig", sagt er. Und Lieblingskünstler hat er ohnehin keine. "Ich freue mich quasi auf alle gleich. Ich finde sie alle toll." Deshalb möchte er keine Highlights hervorheben, auch wenn mit manchen Akteuren inzwischen richtige Freundschaften entstanden seien.

Seit Corona plante die Buchhandlung ja keine Veranstaltungen mehr in den eigenen Räumen, sondern weicht in den Kunstverein, nach Langerringen und nach Graben aus. Wieder mit im Programm sind auch die Ulrichswerkstätten und die Stadthalle Schwabmünchen, diesmal mit "Swingtime".

Das Veranstaltungs-Programm der Buchhandlung Schmid im Überblick

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Karten für die Veranstaltungen gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet.