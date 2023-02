Es gibt mehr Geld für den Skateplatz in Schwabmünchen

Der Jugendbeirat Schwabmünchen hat heuer viel vor. Für das erste Projekt sind schon Anmeldungen möglich.

Der Schwabmünchner Jugendbeirat hat seine Pläne für das Jahr 2023 festgezurrt. In einer zweitägigen Klausur wurden verschiedene Projekte angedacht und die Planung dazu begonnen. Dazu gab es auch Gespräche mit den Stadträten Stephan Dölle ( CSU) und Fabian Wamser ( SPD). Die Pläne und Ergebnisse dieser Klausur stellten die Jugendlichen nun im Jugendbeirat vor.

Mehr finanziellen Spielraum für den Skateplatz in Schwabmünchen

Klarheit wurde in Sachen Skateplatz geschaffen. Der war eigentlich schon vom Stadtrat durchgewinkt. Doch beschlossene Kosten und die Wünsche der Jugendlichen passten nicht zusammen. Daher kam das Projekt nicht voran. Bürgermeister Lorenz Müller stellte dazu klar, dass auch er "weiter kommen möchte. Wir dürfen die Verantwortung nicht hin- und herschieben." Um den Jugendlichen mehr Spielraum zu geben, wurde das Gesamtbudget um 60.000 auf 180.000 Euro erhöht. Am vergangenen Montag gab es ein Treffen mit den Verantwortlichen der Verwaltung, sodass das Ziel des Jugendbeirats, den Platz noch in diesem Jahr fertigzu- stellen, durchaus machbar erscheint.

Als erstes Projekt des Jugendbeirats steht eine Zusammenarbeit mit dem Kunstverein an. Am 26. Februar findet ein Kunst-Workshop im Kunsthaus statt. Unter Anleitung von Vereinsmitgliedern können sich Jugendliche und junge Erwachsene an die Welt der Kunst heranwagen.

Dazu sind auch noch zwei weitere Termine sowie eine Ausstellung der dabei geschaffenen Werke im September geplant. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, der Kunstverein stellt die Materialien, der Jugendbeirat kümmert sich um die Verpflegung der Teilnehmer. Wer mitmachen möchte, soll sich per E-Mail oder via Instagram beim Jugendbeirat anmelden. Angedacht ist auch eine Grafittiwand. Dieses Projekt soll gemeinsam mit dem Kulturbüro umgesetzt werden.

Skatenight und Seifenkistenrennen kommen zurück

Nach der erfolgreichen Wiederaufnahme der Skatenight im vergangenen Jahr soll es auch in diesem Sommer wieder eine Skatenight geben. Geplant ist sie am 30. Juni. Im Zuge der Klausur wurden auch einige Optimierungen des Events geplant.

Zum Stadtfest ist auch wieder ein Seifenkistenrennen geplant. Als Termin war der 21. Juli angedacht, da könnte es aber noch zu einer Änderung kommen.